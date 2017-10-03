Самара, 3 октября, 2017, 13:52 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» серьезно изменил условия продажи автомобилей в рамках госпрограмм, например, компания убрала седан LADA Vesta из программы trade-in, об этом 3 октября сообщили «Ведомости».

Sergey Rodovnichenko Lada Vesta

Также компания убрала из этого списка Lada Largus и Lada Priora. Помимо этого с 1 октября 2017 года желающие приобрести новый автомобиль производства LADA не смогут сделать это в рамках программы утилизации старых автомобилей.

Также компания уменьшила размер скидок на покупку при trade-in, еще в августе они составляли до 60 тыс. рублей за модели Granta и Kalina, но сейчас скидка на все модели может составить не более 30 тыс. рублей.

Однако программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» все так же действуют, желающие приобрести LADA по этим программам могут получить скидку в 10%.

Напомним, программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были запущены в июле 2017 года, в августе 2017-го эксперты сообщили корреспондентам ИА REGNUM о том, что отмечается резкий рост продаж в кредит тех моделей, которые попали под их действие.