Ярославль, 3 октября, 2017, 13:39 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля проинформировали, что по состоянию на 2 октября в городе принята всего одна дорога, отремонтированная по программе агломерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Трифонов Ремонт дорог в Ярославле

Речь идет об улице Панина в Дзержинском районе Ярославля. Этот объект выполняло Вологодское ДСУ, он принят заказчиком. Но, напомним, в программу Ярославской агломерации вошли 29 дорог.

Как сообщили в мэрии города, все они находятся в разной степени готовности. На 95% готова ул. Полушкина Роща, на ней не хватает только дорожных знаков. То же самое можно сказать про улицы Свердлова, Труфанова, Володарского, Лисицына, Тургенева, Некрасова.

В высокой степени готовности — порядка 90% — находятся улицы Серго Орджоникидзе, Шевелюха, Космонавтов, Маяковского. Чуть хуже обстоят дела на улице Ляпидевского, но, как заверили в мэрии города, работы там тоже находятся в завершающей стадии.

Хуже всего ситуация в Красноперекопском и Фрунзенском районах города, где подрядчиком выступило печально известное ООО «Экоград». Улицы Калинина, Гудованцева, Бахвалова, Наумова, Большая Федоровская, Маланова, Суздальская, Пирогова, Менделеева, Суздальское шоссе, Юго-Западная окружная дорога в среднем находятся в 50% готовности.

В мэрии надеются на лучшее и уповают на то, что срок контракта не вышел, у подрядчика остались еще две недели и он «соберется и усилится».

На 55% готова улица Терешковой — там работы выполняет организация «Капиталстрой».

За комментариями о ходе ремонта дорог в Ярославле ИА REGNUM обратилось к члену общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля, модератору группы «Дороги Ярославля» в Facebook Темуру Абдуллаеву.

«Действительно, по реальному положению дел у Волгодского ДСУ и Углича готовность превышает 90%. Они заканчивают работы, на место выезжает Технадзор и принимает эти объекты. По «Экограду» две недели назад готовность была около 30%, как я понимаю, засчет улицы Большой Федоровской они попытались поднять цифры. Темпы выполнения работ никакие. В городе есть проблема с инертными материалами, с битумом. У «Экограда» свой асфальтовый завод по-прежнему не работает, и работать он уже не будет. Поэтому им придется где-то покупать асфальт, а его количество в городе все равно ограничено. Дадут ли его в тех объемах, которые нужно — непонятно», — говорит Темур Абдуллаев.

По его словам, в том числе и по этим причинам за ближайшие две недели «Экоград» не успеет завершить свои объекты.

«У «Экограда» нет ни одного объекта, на котором был бы принят нижний слой, а его необходимо переделывать. По неофициальной информации, ДГХ мэрии Ярославля предложило закрыть те объекты, по которым не принят нижний слой, двумя слоями дополнительно, то есть некачественный нижний слой в расчет не берется. Иными словами, на не прошедший лабораторные анализы нижний слой положат еще один нижний, а сверху — финишный из ЩМА. Но дело в том, что это неправильно, потому что разрушение нижнего слоя приведет к тому, что дорога долго не простоит. С моей точки зрения, это махинация, насколько она законна и приветствуется ли сверху — я не знаю», — пояснил Темур Абдуллаев.

Напомним, общий объем финансирования программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская на текущий год составляет 1,3 миллиарда рублей, из них 625 миллионов — из федерального бюджета.