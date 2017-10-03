Анкара, 3 октября, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Главная прокуратура Турции выдала ордер на арест 142 министерских чиновников, обвиняемых в связях с религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает 3 октября Anadolu.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Аресту подлежат 121 сотрудник министерства образования и 21 бывший сотрудник министерства молодежи и спорта.

Подозреваемые, как утверждается, использовали специальное приложение для мобильного телефона, которым пользовались участники попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Из 121 сотрудников министерства образования, на имя которых выдан ордер, 116 уже уволены со службы.

Как утверждается турецкими чиновниками, спецслужбам удалось взломать приложение ByLock, благодаря чему властям удалось идентифицировать десятки тысяч людей, замешанных в попытке переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена неудачная попытка военного переворота. Правительство страны обвинило в данном акте религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

В ходе следственных мероприятий, по подозрению в поддержке антиконституционной попытки захвата власти, с государственной службы были уволены сотни тысяч людей, многие были арестованы.