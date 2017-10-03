Москва, 3 октября, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Говоря о собственном взгляде на историю в докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского, министр образования и науки уводит обсуждение вопроса о плагиате в сторону, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Решетников Фёдор Павлович. Опять двойка. 1952

Ольга Васильева — профессиональный, опытный историк. Она знает, что входит в азбуку исторического исследования. Она может отличить графомана, дилетанта и, возможно, даже плагиатора от обычного честного исследователя.

У меня, однако, стойкая уверенность в том, что Ольга Васильева как историк XX века не знает, не может знать и не будет знать так хорошо историографию допетровского времени в первую очередь, о котором идет речь в диссертации Мединского. Ясно, что она самостоятельно не проводила и не могла проводить исследования диссертации Мединского на предмет плагиата.

При этом если она говорит о собственном взгляде автора диссертации на историю, то тем самым она уводит обсуждение в сторону. Речь здесь не о собственном взгляде, а о качестве диссертации на соискание степени доктора наук. Соответствует это качество степени доктора наук или нет.

Поэтому суждение Васильевой не относится к диссертации, а относится к Мединскому. И даже не к Мединскому как гражданину России или простому исследователю. А к Мединскому как министру культуры. Таким образом, Васильева защищает не историка Мединского, которого нет в природе, а министра Мединского, который есть и которого она, Васильева, обязана защищать в силу солидарности.

Поэтому тот факт, что Васильева решила выступить на эту тему, является злоупотреблением своей репутацией как историка, злоупотреблением своим статусом как министра, и ни в коей мере не может быть ни объективным, ни солидным, ни профессиональным.

Я не читал диссертацию Мединского, но я читал ее автореферат. Я не могу судить о том, есть там плагиат или нет, но я могу судить о качестве текста. По качеству текста автореферат тянет максимум на студенческую дипломную работу и не тянет даже на кандидатскую диссертацию.

О том, что даже у студента есть собственный взгляд на историю, никто спорить не будет. Я больше скажу: собственный взгляд на историю есть даже у папуаса, и это очень сложная космогоническая система. Поэтому наличие собственного взгляда на историю никак не оправдывает того факта, что под видом диссертации доктора исторических наук Мединского существует не диссертация доктора наук, а что-то другое.

И наконец: по моему убеждению, большинство докторских диссертаций последних десятилетий по истории столь же плохи, как и диссертация господина Мединского, начиная хотя бы с диссертаций по такой «науке» как «история КПСС», по которой тысячи людей стали кандидатами и докторами наук. И вопрос только в том, что придирчивость исследователей диссертации Мединского я не могу объяснить.

Чем им так не угодила диссертация именно Мединского? Почему они не изучают диссертацию Степашина, или не изучали, когда он был на высокой должности? Почему они не изучают диссертацию Нарышкина? Вот когда они изучат диссертацию Степашина и Нарышкина, тогда я поверю, что они действительно преданны чистоте науки, а не политике.

Ранее в интервью РИА Новости министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рассмотрит вопрос в отношении работы главы Минкультуры Владимира Мединского.

«Через 2—3 недели это будет рассматриваться. Но я сразу хочу подчеркнуть, что там было положительное решение двух (диссертационных) советов. А еще очень важный момент — это отсутствие плагиата в работе. Ну, а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та самая полемическая история, которая должна быть», — сказала Васильева.

Мединский защитил диссертацию «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» в 2011 году в диссовете при РГСУ. Заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук было направлено в Министерство образования и науки в апреле 2016 года.

В Минкульте отметили, что последнее слово остается за президиумом ВАК и Министерством образования. Также в ведомстве подчеркнули, что диссертационные советы МГУ и Белгородского университета ранее подтвердили ученую степень Мединского. В пресс-службе БелГУ заявили, что пересмотра не будет.