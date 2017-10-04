Санкт-Петербург, 4 октября, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Открывшаяся 28 сентября в выставочном зале «Росфото» выставка «Пункт назначения — коммунизм» демонстрирует худшие образцы высокомерного отношения устроителей к «наивному и легковерному» русскому народу, поверившему в новый путь своей страны. О том, как расстановка акцентов может превратить выставку в надругательство над исторической памятью, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Марина Александрова.

Музейно-выставочный центр «Росфото» Выставка «Пункт назначения — коммунизм»

Бессвязность и отрывочность, зачастую служащие главной чертой подбора экспонатов выставки, может быть следствием первоначальной задумки авторов, желавших назвать свою выставку «От великого до смешного». Желание позубоскалить над великим событием, определившим историю 20-го века, невольно заставляет вспомнить гоголевское «над кем смеетесь?».

Государственный музей политической истории России, в стенах которого размещена выставка, устами своего директора Евгения Артемова заявляет о цели выставки как о попытке показать «энтузиазм, пафос и любовь к Родине», с которыми народ России пытался построить справедливое общество. Но достигается совсем другое — где добродушное, а где и злобное похохатывание над глупостью предков, поднявших на знамя «какую-то справедливость». Заявляя на словах безоценочность, авторы выставки проявляют свою оценку вполне осознанно. С чувством превосходства дня нынешнего толкуя историю России 20-го века как порыв глупеньких и наивных людей, взявшихся бороться за всеобщее счастье.

Какие еще закономерные ассоциации может вызвать такой подход к истории России 20-го века, читайте в статье: Музей политической истории России: Пункт назначения — декоммунизация

Читайте также другие статьи Марины Александровой, посвященные вопросам современной культуры.