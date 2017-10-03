Москва, 3 октября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий автовладельца от транспортного налога при угоне машины, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Chris Угон автомобиля

Сегодня автовладелец, помимо изначальной справки об угоне, должен каждый год подтверждать, что машина по-прежнему находится в розыске — в противном случае ему начисляют транспортный налог.

«Мы предлагаем уточнить нормы Налогового кодекса: со дня подтверждения факта угона до момента возвращения автомобиля владельцу никаких поборов быть не должно», — сообщил парламентарий.

Подтверждение статуса «находится в угоне», согласно законопроекту, переводится в плоскость межведомственного взаимодействия.