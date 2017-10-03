Санкт-Петербург, 3 октября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Невский районный суд Санкт-Петербурга 18 октября 2017 года рассмотрит иск Главного управления Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу к социально ориентированной автономной некоммерческой организации «Зеора», оказавшейся в центре громкого скандала после задержания 1 октября сотрудниками ФСБ и СКР ее руководителей, супругов Маркеловых.

(сс) succo Суд

Как значится на сайте суда, иск поступил 18 сентября текущего года и был принят к рассмотрению 20 сентября, еще до громких событий вокруг тренинговой компании «Зеора». Главк Минюста требует ликвидировать эту некоммерческую организацию.

Как сообщало ИА REGNUM, следственными органами СКР по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Фигурантами уголовного дела стали супруги Виктор и Ольга Маркеловы, которым уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, обвиняемые 25 апреля 2012 года создали некоммерческую организацию «Зеора», в тренингах которой присутствуют признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью.

Сотрудниками СКР, ФСБ и МВД 1 октября в съемном помещении «Зеоры», где проводились тренинги, и местах жительства ее руководства были проведены обыски и другие следственные действия. Учредители НКО были задержаны и отправлены в изолятор. 2 октября Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде домашнего ареста до 28 октября. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным интернет-газеты «Фонтанка», в иске ГУ Минюста о ликвидации «Зеоры» это требование мотивируется нарушением пункта 2 статьи 14 ФЗ-7 «О некоммерческих организациях», в которой говорится, что «требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками)». Какие именно требования документов нарушили учредители «Зеоры», будет известно только в ходе рассмотрения иска.

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Напомним, о деятельности тренинговой структуры «Зеора» стало известно в 2014 году, после самоубийства 30-летней петербургской домохозяйки, проходившей тренинг личностного роста для развития лидерских качество и открытия собственного дела. Этот тренинг негативно отразился на ее психическом здоровье, женщина покончила с собой на глазах мужа, едва не лишив жизни собственного малолетнего сына.

Под «тренинги личностного роста» зачастую маскируют свою деятельность представители различных деструктивных и тоталитарных сект и псевдорелигиозных структур.