Владимир, 3 октября, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Владимирская область может сэкономить примерно 1,4 млрд рублей благодаря реструктуризации бюджетных кредитов в системе госдолга, которая начнет действовать в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Рита Шляхова. Деньги могут быть направлены на выполнение майских указов президента и другие социально значимые расходы.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин Владимир Владимирович Глаза

«Участвуя в реструктуризации, регион будет стремиться к повышению налогового потенциала и обеспечению роста налоговой базы и неналоговых поступлений в региональный бюджет темпами не ниже инфляции», — говорится в ответе на запрос ИА REGNUM.

Госдолг региона, по данным на 1 октября 2017 года, составляет 3,3 млрд рублей. Кредиты были получены с 2010 по 2017 год. Они пошли на дорожное строительства и ликвидацию стихийных бедствий в сельском хозяйстве, а также на замещение обязательств по госдолгу.

На обслуживание госдолга сейчас уходит менее 1% расходов областного бюджета. К примеру, в 2016 году на эти цели было потрачено 13,5 млн рублей. Планируется, что в 2017 году на обслуживание госдолга пойдет примерно 3,4 млн рублей. С 2015 года уровень госдолга снизился с 11,6% до 9%. Причем в структуре госдолга совсем нет коммерческих кредитов.

«Частично обязательства по бюджетным кредитам в сумме 1,4 млрд рублей реструктуризированы до 2032−2034 годов, — говорится в ответе. — Остальная сумма долга (1,8 млрд рублей) подлежит уплате в федеральный бюджет в 2018—2022 годах. Именно в целях рассрочки уплаты по этим обязательствам Владимирская область планирует участвовать в программе реструктуризации бюджетных кредитов».

ИА REGNUM напоминает, что Владимирская область входит в число регионов ЦФО, которые смогли отказаться от коммерческих кредитов. Кроме Владимирской области в список также входят Курская, Тверская, Воронежская и Калужская области.

Доходы бюджета Владимирской области в 2017 году запланированы в размере 49,9 млрд рублей (собственные — более 36 млрд), расходы — почти 51,8 млрд, а дефицит должен составить почти 1,9 млрд рублей. Госдолг по состоянию на 1 января 2018 года не должен превышать 5,377 млрд рублей.

О том, что Москва должна стимулировать регионы жить по средствам, глава Владимирской области Светлана Орлова говорила еще в 2016 году.

«Долг на одного жителя Владимирской области — самый низкий в ЦФО и один из самых низких в России. Безусловно, надо помогать «закредитованным» субъектам, но и стимулировать те регионы, которые исполняют поручения президента России по этому вопросу и не «живут в долг у будущих поколений», — говорила тогда губернатор.