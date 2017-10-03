Киев, 3 октября, 2017, 13:11 — ИА Регнум. На Украине для отправки в Донбасс формируется третий отдельный батальон Украинской добровольческой армии (УДА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В рамках мероприятий движение «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило мобилизацию бойцов в первую штурмовую роту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правый сектор

«Во все времена защита родной земли — святое дело! Война продолжается вот уже четвертый год … Наше подразделение с начала боевых действий на востоке страны защищает украинские земли от врага. Благодаря кропотливой работе, десяткам успешных боевых операций мы зарекомендовали себя одним из самых эффективных и наиболее мотивированным подразделением по всей линии разграничения. Мы были, есть и будем защищать родные земли до полного освобождения и установления государственных флагов в возвращенных Украине городах и селах. Присоединяйся к нам!», — говорится в сообщении.

В свою очередь, бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош подтвердил информацию о формировании нового батальона.

«Главную ставку мы сейчас делаем на так называемые дефицитные воинские специальности. Ведь чтобы подготовить хорошего минометчика — нужно время. Это не просто стрелок-пехотинец, который будет в окопе лежать и контролировать какой-то сектор. Это совсем другой уровень. Подготовить аэроразведку — это совсем другой уровень», — сказал Ярош в интервью «Апострофу».

Необходимость формирования нового батальона он объяснил появлением новых командиров, которые «выросли за время боевых действий с войсками противника».

«Если будет необходимость, мы будем видеть необходимость пребывания наших боевых частей на фронте — они там будут находиться, как бы кому-то чего-то ни хотелось. Если же такая необходимость отпадет — мы будем заниматься территориальной обороной, чем мы уже занимаемся, в принципе. И кто-то в резерв идет», — рассказал Ярош.

Кроме того, 2 октября начальник генерального штаба — главнокомандующий вооруженных сил Украины Виктор Муженко вместе с главнокомандующим вооруженных сил Швеции генералом Микаэлем Бюденом посетили один из районов проведения «АТО».

По данным пресс-службы минобороны Украины, во время поездки в Донбасс с военной делегацией Швеции обсуждались вопросы активизации военно-политического диалога. При этом были согласованы перспективные направления и эффективные формы военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Швеции.

«Стороны также обменялись опытом в вопросах реформирования и развития вооруженных сил обоих государств и укрепления дружеских партнерских отношений между Украиной и Швецией», — говорится в сообщении.

Кроме того, Муженко обратил внимание шведского коллеги «на критическое состояние объектов гражданской инфраструктуры, пострадавших от обстрелов противника». Он рассказал генералу Бюдену, что пики нарушения режима прекращения огня со стороны противника совпадают с очередными раундами мирных переговоров в Минске, «что свидетельствует о давлении Российской Федерации на переговорный процесс».

Как сообщалось раннее, в апреле 2015 года Ярош стал советником главнокомандующего ВС Украины, начальником генерального штаба Виктора Муженко. Напомним, в ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал украинские организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистскими, запретив их деятельность в России.

Процесс проходил в закрытом режиме — материалы дела имеют гриф «секретно». В марте 2014 года следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении граждан Украины, состоявших в рядах УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди них был ряд лидеров националистического движения: Дмитрий Корчинский, братья Олег и Андрей Тягнибок и Дмитрий Ярош.