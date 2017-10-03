Москва, 3 октября, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Участники торгов практически в отсутствии фундаментальных драйверов сконцентрировали свое внимание на отчете от Bloomberg, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

ArtseBie Нефть

«Агентство на основании полученных данных по перемещению нефтетанкеров и проведенного среди аналитиков нефтяных компаний опроса сообщило, что ОПЕК в прошлом месяце увеличила объем добычи», — отметил эксперт.

Среди этих стран оказались Саудовская Аравия, Кувейт, освобожденная от ограничений Ливия, которая рассчитывает реализовать объемы добычи на уровне 1 млн баррелей в сутки.

«На этой неделе относительный штиль в новостном пространстве по традиции разбавит статистика по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Также 6 октября выйдут данные от Baker Hughes», — напомнил Капустянский.

По его мнению, есть вероятность, что тенденция роста работающих буровых установок подтвердится, и тогда давление на нефтяные котировки усилятся.

«Нефть Brent вполне имеет потенциал продолжить снижение в рамках коррекции предыдущей волны роста с целью 55,50—54,50 доллара за баррель», — считает эксперт.

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