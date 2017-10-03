Грозный, 3 октября, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о поддержке депутата Госдумы Натальи Поклонской, выступившей против фильма «Матильда».

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

По его словам, Поклонскую «травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу».

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Высказаться против фильма «Матильда» — это было право Поклонской, и Кадыров подчеркнул, что может только приветствовать такую позицию.

«Поклонская представляет в Госдуме интересы населения России. Петиция против этого фильма собрала 100 тысяч подписей, и хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны», — написал глава республики.

По мнению Кадырова, Поклонская в своей борьбе руководствуется лишь «любовью к своей стране», и отстаивает она то, что дорого для каждого патриота, — Родину.

«Преступно предавать свою страну во имя чьих-то взглядов. И благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество», — заключил Кадыров, напомнив, что царская семья канонизирована, сначала за рубежом, а затем и в России.

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