Челябинск, 3 октября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Главы России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назабраев встретятся в Челябинске. Они примут участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Kremlin.ru Президенты России и Казахстана

Форум проводится ежегодно поочерёдно на территории России и Казахстана. В 2017 году он намечен на 9 ноября. Темой форума станет развитие человеческого капитала, сообщает министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Деловая часть форума состоится на площадке завода «Русские электрические двигатели», который входит в промышленную группу «Конар». Здесь же запланировано заседание Российско-Казахстанского делового совета. А на площадке Южно-Уральского государственного университета запланирована научно-экономическая конференция на тему «Наследие П.А. Столыпина — актуальная основа стратегии развития Российской Федерации» и форум ректоров вузов России и Казахстана.

Какую из этих площадок посетит Владимир Путин, пока неизвестно.

Форум проводится ежегодно с 2003 года, поочерёдно на территории России и Казахстана. В 2016 году его принимала Астана. Главной темой дискуссии в тот раз стало развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства.

В 2015 году форум принимал российский город Сочи. В ноябре 2013 года местом встречи двух глав стал Екатеринбург. В 2011 году форум принимала Астрахань, а в 2009-м — Оренбург.

В 2016 году на форуме в Астане было принято решение, что местом форума 2017 года станет Челябинск.