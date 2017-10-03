Москва, 3 октября, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Граждане РФ изменили свое отношение к кредитам и теперь все чаще выбирают сберегательную модель поведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявил директор департамента развития розничного бизнеса Росевробанка Антон Суворкин.

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По данным Объединенного кредитного бюро, за первую половину 2017 года уровень кредитной нагрузки граждан РФ составил 32%. Таким низким показатель был только в 2014 году. За 4 года он снизился на 8 процентных пунктов.

«В первую очередь это указывает на то, что средний номинальный доход растет более высокими темпами, чем средний платеж по кредитам», — считает Суворкин.

Кроме этого, по его словам, цифры говорят о том, что население активно гасит старые и крупные кредиты. Это происходит на фоне сокращения банками розничного кредитования.

«То есть процесс погашения кредиторской задолженности идет быстрее, нежели выдача новых кредитов. Подобная статистика также указывает о благоприятной тенденции в намерениях жителей России: ставки по кредитам падают, но россияне выбирают сберегательную модель поведения», — уверен Суворкин.