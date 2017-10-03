Ярославль, 3 октября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. В Ярославле возбудили уголовное дело после падение пятилетнего ребёнка с крепостной стены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

Ярославский музей-заповедник

Пятилетний мальчик на экскурсии в Спасо-Преображенском музее-заповеднике в ходе осмотра крепостной стены провалился и выпал на улицу с высоты 6−7 метров. В результате ребенок получил переломы грудных позвонков. Мальчик находился в больнице, но затем был выписан и вместе с родителями уехал в другой город.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ, по факту оказания сотрудниками государственного автономного учреждения культуры «Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

В настоящее время устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.

Ярославский Спасо-Преображенский монастырь (Спасо-Ярославский монастырь) — древний мужской упразднённый монастырь в Ярославле, сыгравший важную роль в местной истории. Основан он был в XII веке за стенами тогдашнего города около переправы через Которосль, заняв угловое положение в системе городских оборонительных сооружений. Располагается на Богоявленской площади, около Московского моста через Которосль в Кировском районе города. Сейчас в нем расположен музей.