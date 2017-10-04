Москва, 4 октября, 2017, 03:51 — ИА Регнум. Позиция оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных со 100-летием революции, оставляет много вопросов. О том, какие аспекты этого события высветила прошедшая в МГИМО международная конференция, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Анастасия Громова.

«Октябрьская революция — мост к светлому будущему»

Парадоксальность подхода к оценке Октября 1917 года ярче всего прозвучала в попытках не давать оценок этому крупнейшему событию ХХ века, в отказе от определения исторически правых. Сама по себе работа, направленная на развенчание любых исторических мифов, может только приветствоваться, но без должной актуализации, привязки ее к нынешней ситуации, эта работа так и рискует остаться сухим академизмом. А оценка современного значения будет сделана другими, как это и случилось в ходе конференции.

Американский эксперт Роберт Легвольд заявил в своем выступлении, что проигрыш Советского Союза в холодной войне был окончанием какого-либо влияния русской революции на международную систему. Молчание остальных участников по поводу этого высказывания можно расценить как согласие? Но тогда исторический выбор русского народа в начале ХХ века стоит раз и навсегда приравнять к исторической ошибке. Как же тогда оценивать те великие достижения, которые были продемонстрированы Россией в рамках коммунистического проекта?

О том, какая альтернатива возможна такому холодно-отстраненному прочтению событий 1917 года, читайте в статье: Между струй: Великий Октябрь 1917-го без причин, следствий, героев

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