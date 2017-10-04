Москва, 4 октября, 2017, 03:14 — ИА Регнум. Проработка стратегии развития отношений между Китаем и США на ближайшие пятьдесят лет стала центральной темой прошедшего в Колумбийском университете форума, где со стороны китайской правящей элиты выступала вице-премьер Госсовета КНП Лю Яньдун, а со стороны американской — бывший госсекретарь Генри Киссинджер. О том, что вкладывается в понятие «развитие отношений», пишет обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

University of Michigan's Ford School Генри Киссинджер

Отношения США и Китая, по мнению Киссинджера, должны перейти от прагматизма на концептуальный уровень. Тогда станет возможным создание новой концепции мирового порядка, которая, по его выражению, «будет способствовать миру и прогрессу человечества, что уже сейчас проявляется в наших совместных действиях по корейскому вопросу».

«Наша задача — найти способ сопряжения американской исключительности и «китайской мечты», что позволит создать новый мировой порядок на благо всех», — заявил Киссинджер.

Поклон в сторону Китая, который, по мнению Киссинджера, несомненно реализует свою мечту, получил ответ со стороны Лю Яньдун, уточнившей перспективы:

«Только через постоянное освобождение положительной энергии между людьми, через культурные обмены между Китаем и США, которые будут укреплять взаимопонимание и дружбу двух народов, благоприятствовать дружественному настрою общественного мнения двух стран, китайско-американские отношения будут стабильно и долгосрочно развиваться».

А что же думает антикитайская часть американской элиты? Читайте в статье: Киссинджер: Китайская «мечта» в союзе с США создаёт новый мировой порядок

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