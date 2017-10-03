Нижний Новгород, 3 октября, 2017, 12:39 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде при массовом «минировании» зданий и учреждений 2 сентября возник дефицит кинологов с служебными собаками, обученными искать взрывные устройства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сотрудники сразу нескольких ведомств и учреждений, подвергшихся атаке «телефонных» террористов.

Андрей Репин ИА REGNUM Московский вокзал в Нижнем Новгороде. Пассажиров вывели на улицу из-за анонимного телефонного звонка о бомбе

По их словам, после получения телефонных звонков всех сотрудников, вывели из зданий на улицу. После достаточно длительного ожидания выяснилось, что кинологи с собаками не могут приехать, так как заняты на других объектах.

В итоге было принято решения закрыть учреждения до прибытия специалистов. А сотрудников распустить по домам.

Ни одно из сообщений о минировании в итоге так и не подтвердилось.

«Я благодарю нижегородцев за понимание и терпение, а сотрудников всех экстренных служб, а также владельцев зданий и руководителей учреждений за оперативную и слаженную работу при эвакуации людей», — заявил по итогам дня врио губернатора Глеб Никитин.

По его словам, правоохранительные структуры проверили все здания после анонимных звонков и не нашли никаких взрывных устройств на объектах Нижнего Новгорода и области.

«В результате было задействовано сотни единиц техники, более двух тысяч человек личного состава ГУВД и других оперативных служб. Работы продолжались всю ночь, — отметил глава региона. — Это стало очередной проверкой, и выводы мы сделали».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Нижнем Новгороде произошло массовое «минирование» почти 200 учреждений и организаций. Атаке «телефонных» террористов подверглись аэропорт, железнодорожный вокзал, десятки школ, торговые центры, административные здания.

Всего было эвакуировано более 40 тыс. человек. По факту ложного сообщения об акте возбуждено уголовное дело.

Это не первое массовое «минирование» в Нижнем Новгороде. За последние месяцы было уже несколько случаев, когда поступали сообщения о взрывных устройствах в торговых центрах и других зданиях. Каждый раз картина повторяется — происходит массовая эвакуация сотрудников и посетителей, но взрывных устройств не находят.