Санкт-Петербург, 3 октября, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Министерство образования и науки РФ отменило решение диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора исторических наук петербургскому историку Кириллу Александрову и отказало ему в выдаче диплома доктора наук. Как стало известно ИА REGNUM 3 октября, приказ об этом был издан 26 июля текущего года заместителем министра образования и науки Григорием Трубниковым.

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Решение Минобрнауки принято на основании рекомендации президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) от 16 июня 2017 года и заключения экспертного совета по истории от 29 мая 2017 года.

Диссертация на тему «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943—1946 гг.» была защищена 1 марта 2016 года в диссертационном совете при Санкт-Петербургском Институте истории РАН по специальности «Отечественная история».

Тема диссертации и ее защита вызвали громкий общественный скандал, поскольку в самой работе и аргументах историка при ее защите оппоненты увидели фактическое оправдание предательства генерала Андрея Власова и его окружения, которые перешли на сторону немецких захватчиков в годы войны и были осуждены в СССР за измену Родине. Некоторые историки также отмечали отсутствие необходимого научного содержания в диссертации Александрова.

В конце мая 2017 года Экспертный совет ВАК РФ по истории не поддержал диссертацию Кирилла Александрова о власовском движении в годы Второй Мировой войны. Эксперты установили, что эта работа «не открывает перспектив исследования в теоретической области», что необходимо для любой докторской диссертации. Заключение экспертного совета ВАК, отказавшего диссертации Александрова в научной ценности, носило рекомендательный характер.

Однако своим решением замминистра образования и науки поставил точку в дискуссии о признании вклада диссертации Александрова в историческую науку. Решение о присуждении докторской степени отменено в связи с несоответствием диссертации установленным критериям.

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Как отмечают СМИ, Кирилл Александров сочувствует общественному движению «Белое дело», недавно оказавшемуся в центре скандала вокруг установки памятной доски адмиралу Колчаку. В итоге доска была демонтирована по решению суда.

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