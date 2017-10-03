Барнаул, 3 октября, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Археологи представляющие страны, так называемого, «Большого Алтая» готовят секретный проект. Из подробностей известно немного: только то, что сновной объём исследований учёным предстоит провести в Алтайском крае и Республике Алтай. Об информации, прозвучавшей в ходе открывшегося на Алтае Всероссийского съезда археологов сообщают сегодня, 3 октября, программа «Вести-Алтай».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

Напомним, Алтай тоже является родиной тюрков. Также эта народность издревле заселяла Китай, Казахстан и Монголию. Культура предков уже давно притягивает исследователей со всего мира. А в Алтайском крае за последние годы сформировался один из ведущих российских центров археологии. Поэтому не случайно Всероссийский археологический съезд проводится именно на алтайской территории. Накануне в регион съехались учёные из российских 110 городов, а также гости из 20 зарубежных стран (среди них — Германия, Британия, США, Китай, Япония, Польша). По поводу секретного проекта научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Анатолий Деревянко распространяться не стал, ссыпаясь на то, что всё строится пока «на уровне предварительных договорённостей».

«Это действительно такой большой-большой проект, который будет связывать археологов, работающих в самых различных учреждениях», — заметил учёный.

Сегодня участники съезда работают в Белокурихе. Мероприятие посвящено 180-летию со дня рождения одного из пионеров российской тюркологии и археологии Василия Радлова, который активно работал на Алтае во второй половине XIX века. Часть докладов будет посвящена исследованию «денисовского человека»: открытие, сделанное археологами Алтайского края в Денисовой пещере, значительно изменило научные взгляды на происхождение современного антропологического типа Homo sapiens.

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"Здесь есть хорошая региональная археологическая школа, есть сильный университет, есть территория, которая исключительно насыщена древностями различных периодов — от палеолита до средневековья», — отметил вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Напомним, Денисова пещера в долине реки Ануй на Алтае была домом для человека на протяжении более 200 тысяч лет. Предки современных людей обитали там всю эпоху палеолита, которая закончилась 12 000 лет назад. В сентябре 2015 года, по итогам последнего исследования ДНК найденных там останков (косточки фаланги мизинца ребенка). Ученые сделали вывод, что на Алтае найдены останки девочки, которая жила 50 тыс. лет назад. Учёные утверждают, что предки ребенка обитали в Денисовской пещере уже 110 тыс. лет назад. Именно поэтому было высказано предположение, чтов Денисовой пещере 50 тысяч лет назад жил человек неизвестного антропологического типа, которого назвали Homo sapiens altaensis.

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В течение недели форум археологов будет работать на нескольких площадках. Но основная его часть пройдёт в Белокурихе, где недавно были найдены новые захоронения скифского времени.