Лос-Анджелес, США, 3 октября, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Кинокомпания Paramount перекупила права у Sony Pictures на фильм о персонаже видеоигр еже Сонике, об этом 2 октября сообщило издание Colider.

Sega, Sonic Team Соник Супер Ёжик

На данный момент нет совершенно никакой информации о сюжете будущей картины, однако известно, что фильм будет соединением игры реальных актеров и компьютерной анимации.

Автор заметки отмечает, что лично он не уверен в том, что во вселенной Соника стоит соединять живую игру актеров с 3D-графикой, поскольку сам персонаж на редкость «мультяшный».

О составе команды, которая будет работать над созданием фильма и будет осуществлять подобное соединение, пока тоже ничего не известно.

Напомним, в октябре 2016 года СМИ сообщили о том, что съемками адаптации серии популярных видеоигр займется Джефф Фоулер, а продюсером проекта станет режиссер «Дедпула» Тим Миллер. Однако Sony Pictures в какой-то момент приняла решение о сворачивании проекта.

Соник — герой видеоигр, супер-быстрый ёжик синего цвета, который, путешествуя по мирам, собирает кольца и спасает лесных зверьков от злого Доктора Эггмана Роботника. Первая игра серии была выпущена Sega в 1991 году.