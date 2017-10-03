Париж, 4 октября, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Представленный президентом Франции Эммануэлем Макроном ряд предложений относительно масштабной реформы Евросоюза уже получил поддержку со стороны Брюсселя и Берлина. Что означают для ЕС эти идеи, обсуждает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрон предлагает создать пост министра финансов еврозоны и крупный совместный бюджет, изменить правила налогообложения во всех странах-членах (ввести единый налог на финансовые операции), учредить единый парламент для стран, имеющих общую европейскую валюту. Наполнять бюджет Макрон предложил, в частности, который уже существует во Франции и Британии. Предполагается, что реформы будут осуществляться постепенно, начиная с готовых к ним государств. В недалекой перспективе Макрон предлагает создать совместные вооруженные силы, единый европейский оборонный бюджет и единую военную доктрину и многое другое, включая улучшение координации по вопросу беженцев.

Данной инициативой Франция пытается установить свое интеллектуальное лидерство в Евросоюзе. Характерно, что ранее функцию интеллектуального управления выполняли англосаксы, причем за счет немцев, которые вновь оказались готовы к подобному раскладу, хоть уже и французской картой. Самой большой проблемой, однако же, является не это, а тот отказ от идентичности, который идет рука об руку с концепцией, предлагаемой Макроном. При этом остается непонятным, за счет чего будет побеждаться национализм, что предложит ЕС в качестве идеологической идентификации?

Смогут ли «современные европейские ценности» стать цементом, который плотно соединит еврозону а-ля Макрон и кто будет управлять таким сообществом, читайте в статье: План Макрона: Соединенные Штаты Европы во главе с Парижем

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