Пермь, 3 октября, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В Перми состоялось предварительное заседание суда по иску «Центра гражданского образования и прав человека» и его директора Андрея Суслова к Роскомнадзору относительно признания незаконной экспертизы, проведённой специалистами ведомства и касающейся методического пособия об изучении истории сталинских репрессий. Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Вилисов Дело по иску «Центра гражданского образования» к Роскомнадзору

Суд заслушал стороны судебного заседания. Истец заявил, что имеет претензии к экспертизе, проведённой аккредитованными специалистами Роскомнадзора. В частности, он пояснил, что экспертизу проводили специалисты в области педагогики и клинической психологии. Поэтому, по его мнению, они не имеют права оценивать работы, касающиеся истории.

В свою очередь, эксперт Роскомнадзора Жанна Тачмамедова отметила, что специалисты оценивали пособие с точки зрения вреда здоровью детей. В этом отношении авторы экспертизы выявили, что в пособии содержится информация, которая по закону квалифицируется как вредная для детей.

Как пояснила Тачмамедова, методическое пособие предлагает учителям в школах рассказывать детям о том, что их родители, дедушки, бабушки и всё предыдущее поколение были носителями «тяжёлой отметины», «тяжёлой патологии».

«Мы как эксперты усмотрели в этом информацию, которая запрещена к распространению как отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям», — сказала Тачмамедова.

Кроме того, по её словам, методическое пособие формирует у детей картину мира, в которой сотрудники правоохранительных органов представлены не иначе как каратели. Эксперт заключила, что подобная информация может подтолкнуть подростков к совершению противоправных действий.

После того, как были выслушаны доводы сторон, суд принял все материалы дела и закрыл предварительное заседание. Следующее слушание назначено на 31 октября.

Напомним, в 2015 году пермский «Центр гражданского образования и прав человека» выпустил методическое пособие для учителей по изучению истории сталинских репрессий, авторами которого стали сотрудники Центра Андрей Суслов и Мария Черемных.

В 2016 году Роскомнадзор выпустил экспертизу на пособие, в которой было сказано, что содержащаяся в пособии информация может принести вред здоровью детей. Авторами экспертизы стали аккредитованные специалисты Роскомнадзора — клинический психолог из Санкт-Петербурга Жанна Тачмамедова и педагог из Новочеркасска Ирина Мясникова. Выводы экспертов послужили основанием для проведения прокурорской проверки, в результате которой на пособии был проставлен гриф «18+».

Напомним также, что в 2016 году пермский «Центр гражданского образования и прав человека», директором которого является Андрей Суслов, был внесён Министерством юстиции в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.