Москва, 3 октября, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Принятие парламентом Канады «закона Магнитского» — это неприкрытое вмешательство в дела России, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Оттаве Кирилл Калинин. По его словам, эта законодательная инициатива противоречит как национальным интересам страны, так и здравому смыслу.

(сс) Tony Webster Парламент Канады. Оттава

Калинин подчеркнул, что законодательная инициатива продолжает неудачную политику, проводимую русофобами в правительстве Канады. Кроме того, он добавил, что Россия не оставит без ответа этот шаг, как и любые антироссийские санкции.

«Решение парламента и правительства Канады, рассматриваемое ими как правозащитная и антикоррупционная мера, является достойным сожаления конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России», — сказал Калинин.

Закон о «жертвах коррумпированных иностранных правительств» был одобрен 2 октября палатой общин парламента Канады. Сенат рассмотрит законопроект 4 октября. Если документ будет утвержден, он поступит на подпись генерал-губернатору Канады Дэвиду Ллойду Джонстону, представляющему интересы британской королевы.

Согласно канадскому «закону Магнитского», для членов иностранных правительств, обвиняемых в нарушении прав человека, будут отменена выдача виз. Кроме того, документ предусматривает заморозку активов в Канаде, если они имеются.

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Инициаторами законопроекта стал сенатор от оппозиционной Консервативной партии Райнел Андрейчук, он подал его еще в мае 2016 года. В ходе слушаний в сенате речь шла о том, что закон должен, в первую очередь, ударить по чиновникам из России, Ирана, Вьетнам, Мьянмы и Венесуэлы, которые «отмывают деньги в Канаде, нарушая права человека в своих родных странах».

МИД РФ год спустя, в мае 2017 года, заявил, что Канада, идя на поводу у ангажированных деятелей типа британского финансового мошенника, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сама окажется в проигрыше, лишившись взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

«В Оттаве, конечно, вольны поступать, как им вздумается, но это недальновидная политика», — говорится в тексте сообщения МИД РФ.

Поддержку законопроекту выразила глава МИД Канады Христя Фриланд: она заявила в мае о готовности правительства поддержать представленный оппозиционным депутатом документ.

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Фриланд, украинка по матери, известна своей жесткой антироссийской позицией в связи с воссоединением Крыма с РФ и конфликтом на Донбассе. Ранее она уже заявляла избирателям, что приложит все силы для принятия канадского аналога американского «Акта Магнитского».

В феврале палата общин парламента Великобритании одобрила в третьем чтении поправки в законодательство, аналогичные принятому в США «акту Магнитского», дающие право британским властям замораживать финансовые активы граждан, подозреваемых в нарушении прав человека в любой из стран мира. В 2012 году такой закон был принят в США, а в 2016 году — в Эстонии.

Напомним, первоначально данный закон был инициирован гендиректором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Биллом Браудером после внезапной гибели в тюрьме российского юриста Сергея Магнитского, арестованного за финансовые махинации. Сам Браудер в 2013 году был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, приговорён к 9 годам лишения свободы и объявлен в международный розыск.

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Закон наложил санкции на ряд лиц, обвинённых Браудером и американскими властями в нарушении прав человека. Так называемый «список Магнитского» в дальнейшем был расширен, но первоначально в нём фигурировали должностные лица, занимавшиеся уголовным делом, по которому проходил юрист. Акт, или закон Магнитского также отменил поправку Джексона — Вэника.