Липецк, 3 октября, 2017, 12:24 — ИА Регнум. В Липецке директор гимназии №1 Виктор Цопа может лишиться должности из-за скандала, разгоревшегося вокруг ученика-старшеклассника, который страдает от онкологического заболевания.

ИА REGNUM Начало учебного года

Министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что будет добиваться отставки директора гимназии, в которой были нарушены права онкобольного ученика.

«Я буду добиваться его отставки… Потому что должен быть показательный пример для всех остальных. Я считаю, что люди, которые работают в школе и которые могут себе позволить подобные вещи, так работать не должны…

Я считаю, что отказ в обучении детям с ОВЗ, с инвалидами, должен вести к неминуемому наказанию. И когда потихонечку в голове уляжется, что за этим следует неминуемое наказание, тогда дело пойдет по-другому», — цитирует РИА «Новости» слова Васильевой.

В конце сентября в местных СМИ была опубликована статья заслуженного учителя РФ Евгения Ямбурга — история ученика, который должен был перейти в десятый класс. Школьник борется с онкологическим заболеванием и сейчас находится в стадии ремиссии, однако маме мальчика предложили прийти, когда ребенок «выздоровеет».

После публикации ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка Липецкой области Людмила Куракова. Прокомментировал произошедшее и глава региона Олег Королев:

«По больному ученику 1-й гимназии допущена несправедливость, помноженная на бессердечность… Без принятия мер не обойтись…» — написал он на своей странице в твиттере.

По мере того, как эта история получала все больше огласки, менялась и позиция руководства гимназии. По версии директора, ребенка не отказались принимать в школу, а перевели на домашнее обучение. При этом к такой форме не была готова сама гимназия.

«25 сентября мама ученика забрала документы, мотивируя это тем, что для обучения ребенка не созданы необходимые условия… Действительно, опыта дистанционного обучения учащихся у гимназии до сих пор не было. Действительно, с мамой изначально велся разговор о возможности получения среднего образования в других учебных заведениях, где созданы все условия именно для дистанционного обучения, потому что иные формы для здоровья ребенка небезопасны…

Мы и сейчас всерьез обеспокоены его здоровьем и убедительно просим общественность прекратить бурное обсуждение данной ситуации в СМИ и социальных сетях. Это главным образом может навредить самому подростку, оказавшемуся в центре публичного разбирательства», — обращение с такими словам Цопа опубликовал на официальном сайте гимназии.

Вскоре после начала занятий (учебный год у мальчика начался позже из-за того, что он проходил курс лечения) маме порекомендовали перевести сына в «Центр образования, реабилитации и оздоровления» — учреждение, которое специализируется на коррекционном образовании. Стоит отметить, что мальчик, от которого «отказалась» престижная гимназия, сдал выпускные экзамены на «хорошо» и «отлично».

В итоге 2 октября директор Виктор Цопа уже извинился перед мамой школьника, попросил вернуть сына в гимназию и заверил, что теперь там готовы создать все условия для его обучения. Однако нет гарантии, что раскаяние принесет свои плоды — кроме министра образования, лично, по ее словам, взявшей на контроль вопрос увольнения директора, свою служебную проверку уже проводит и областное управление образования. По ее итогам будет дана оценка действиям руководства гимназии.

В то же время педагогическая общественность по-разному оценивает и действия директора гимназии, и текст Евгения Ямбурга, обрушившегося на него с критикой. На портале Change.org опубликовано «Открытое письмо педагогов и родителей гимназии №1 г. Липецка», авторы которого указывают, что статья заслуженного учителя «основана на эмоциях», содержит факты, требующие доказательства, и «выпады в адрес директора, его семьи, педагогов гимназии».

«Мы хотим, чтобы люди знали реальную ситуацию. Педагоги, являясь представителями публичной профессии, признают за обществом право на критику. Но именно на критику, а не на голословные обвинения. Родители обеспокоены судьбой гимназии, имеющей многолетнюю историю и свои традиции», — обращаются к общественности авторы петиции.