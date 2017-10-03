Ярославль, 3 октября, 2017, 12:04 — ИА Регнум. 4 октября начинается конкурс на создание проекта объемно-пространственной композиции знака, обозначающего въезд в город Ярославль со стороны Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Губернатор остановил работы по установке нового въездного знака

К участию в нем приглашаются архитекторы, скульпторы, дизайнеры и художники, включая студентов профильных специальностей.

Первый этап конкурса продлится две недели. По его итогам рабочая группа отберет ряд проектов, которые пройдут во второй этап. Далее авторам будет предложено доработать свои эскизы с учетом замечаний экспертной комиссии. Окончательный вариант проекта стелы будет утвержден по итогам двух этапов конкурса.

Въездной знак установят на Московском проспекте по направлению движения в Ярославль, в районе деревни Телегино. Заложенный ранее фундамент будет использован для нового проекта.

Напомним, вчера губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил на своей странице в Facebook о том, что работы по установке нового въездного знака со стороны Москвы остановлены.

Как заявил глава региона, «столица Золотого кольца заслуживает продуманного и эстетичного въездного знака».

Въездной знак в Ярославле был демонтирован в конце сентября.