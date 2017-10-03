Барселона, Испания, 3 октября, 2017, 11:44 — ИА Регнум. 3 октября в Каталонии пройдет всеобщая забастовка против действий полиции на референдуме. Об этом сообщают Вести.Ru.

xenaia Каталонцы

«Население хочет выразить недовольство жесткими мерами, которые испанские власти применили в день референдума», — говорится в сообщении.

Ожидается, что всеобщая забастовка приведет к временному закрытию государственных общественных учреждений региона, а также полной остановке работы общественного транспорта, школ и больниц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Каталонии прошел референдум по вопросу о независимости региона от Испании. 90% жителей региона проголосовали за независимость.

При этом центральные власти Испании активно препятствовали плебисциту, который Мадрид считает «незаконным». В результате потасовок сторонников референдума и полиции пострадало несколько сотен человек.

Читайте также: ООН призывает Испанию расследовать насилие в Каталонии

Президент Сербии: «Каталония — лучший пример лицемерия ЕС»