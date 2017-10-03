Переславль-Залесский, Ярославская область, 3 октября, 2017, 11:38 — ИА Регнум. В Ярославской области местные власти обсуждают объединение Переславля и Переславского района. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль

Идею объединения города Переславля и Переславского района в единый городской округ в Ярославской области обсуждают уже давно. В качестве плюсов приводится уменьшение числа чиновников. При объединении района и города ликвидируются дублирующие структуры в администрациях города и района. Переславль превратится в городской округ с большим числом жителей, что позволит получать больше внимания от областных и федеральных властей. Кроме этого, приводится еще много аргументов за слияние. Вторая волна разговоров об объедении началась в конце июля этого года, когда временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на оперативном городском совещании заявил, что правительство берет Переславский район под «ручное управление». Глава региона был недоволен работой главы Переславского муниципального района Владимира Денисюка, исполняющего свои обязанности с 2012 года. Недавно главой Переславля выбрали «варяга» Владимира Волкова, которого и прочат в руководители объединённого образования. Но всерьез заняться этим вопросом должны были после выборов губернатора.

Как стало известно ИА REGNUM, вчера руководство города и района отправилось в Ярославль на срочное совещание к председателю правительство Ярославской области Дмитрию Степаненко.

«Перед самым отъездом я говорил с председателем городской думы. Пытался понять, что же нам предлагают. Если хотят сделать городской округ, то как тогда быть с льготами работников села? Если будет городской округ, то размером он будет больше Москвы, а бюджет в тысячи раз меньше столичного. Говорят, что вслед за нами будет объединён и Ростовский район. Очень много вопросов, но нет пока ответов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат переславской гордумы Сергей Хабибулин.

В администрации города Переславля факт встречи руководства района и города с Дмитрием Степаненко не отрицали, но комментировать итоги переговоров отказались.