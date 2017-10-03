Москва, 3 октября, 2017, 11:21 — ИА Регнум. В Сирии российские ВКС уничтожили за последние двое суток 304 боевика, в частности, несколько полевых командиров, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Будни авиагруппы ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим»

По его словам, среди уничтоженных командиров террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был командир из Казахстана — Абу Ислям аль-Казаки. По данным Минобороны РФ, он осуществлял координацию действий штурмовых формирований ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долине Евфрата.

Также был нанесен авиаудар по центру подготовки иностранных наемников, уничтожены центр и около 40 членов террористической группировки — выходцы с Северного Кавказа. Более 170 боевиков в результате получили ранения.

Кроме того, разрушены опорные пункты боевиков, склады с боеприпасами, танки, внедорожники и артиллерийские установки. Всего за вторую половину сентября в Сирии ударами ВКС РФ были уничтожены более 2 тыс. боевиков, около 2,7 тыс. получили ранения.

В конце сентября уточнялось, что были убиты 16 полевых командиров и 400 боевиков, выходцев из России и других постсоветских стран. Конашенков отметил, что эффективные удары авиации позволили сирийской армии продолжить освобождение от боевиков территории вдоль Евфрата.

Российские ВКС действуют в Сирии по официальному приглашению правительства страны. Военная операция против террористов началась 30 сентября 2015 года. С этого времени российские самолеты совершили в Сирии более 30 тыс. вылетов, нанесли 92 тыс. ударов, уничтожили около 58 тыс. скоплений боевиков.

По мнению израильского политолога Якова Кедми, Россия практически полностью добилась трех ключевых стратегических военных целей в Сирии, однако дело осталось за тем, как военные успехи будут конвертированы в успехи политические.

Кедми подчеркнул, что война меряется не по военным результатам, а по политическим. А политические цели будут достигнуты только после того, как «будет создана единая Сирия, если все вооруженные силы несирийского происхождения покинут Сирию… иначе это государство будет недееспособно».

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С начала так называемой «арабской весны» 2011 года в Сирии, как и в других странах Ближнего Востока вроде Ливии, Туниса и Египта, начались выступления оппозиции, которые очень быстро переросли в вооруженные столкновения, а затем и террористические атаки.

Вскоре после образования на территории Ирака ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оно начало распространять свое влияние и на сирийскую территорию, захватив большую ее часть уже к 2015 году.

По мнению шеф-редактора ИА REGNUM Юрия Баранчика, важнейшим уроком двухлетней сирийской кампании стало то, что российская армия смогла выработать целостную стратегию работы на далеко отстоящих от России театрах военных действий, так как военная операция России в Сирии — это не только непосредственно сами боевые действия, но это, прежде всего, военная логистика.

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Кроме того, Россия отработала применение на сирийском ТВД целого ряда как старых, так и, что принципиально важно, новых вооружений, подтвердив высокое качество российского оружия и увеличив на него мировой спрос. И, главное, Россия продемонстрировала возможности стратегической авиации и некоторых типов ракет, показав потенциальным противникам, что ВС России могут наносить любому агрессору неприемлемый уровень потерь, даже не выходя из своей территориальной зоны.