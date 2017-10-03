Барнаул, 3 октября, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Алтайский край вновь удивил появлением насекомых, чья среда обитания далека от Сибири. Известный алтайский биолог Алексей Эбель на территории заказника Лебединый в Советском районе запечатлел на днях паука-патиссона (Argiope lobata), обитающего в Северной Африке, Южной и Центральной Европе, в Крыму, на Кавказе, в Казахстане, Малой Азии, Средней Азии, Китае, Корее, Индии и Японии. Такое прозвище этот вид пауков-кругопрядов получил за характерную форму туловища. Заметить в осенней траве опасное насекомое размером в пару сантиметров удалось благодаря широкой сетке паутины, передают «Вести-Алтай».

Алексей Эбель ИА REGNUM Паука-патиссона (Argiope lobata) обнаружили в Алтайском крае

Алексей Эбель ИА REGNUM Паук-патиссон (Argiope lobata) в Алтайском крае

"Он сидел в траве, были сильные заморозки утром, паук немного подмёрз, потому что паук этот теплолюбивый и заморозки не выдерживает. Эти пауки плетут большую, заметную паутину, вполне можно издалека увидеть. У нас есть другой вид, который вот уже несколько лет регистрируется — это паук-оса, который также относится к теплолюбивым. Понятно, что теплолюбивые виды приспособились к нашим климатическим условиям. И вот теперь аргиопа дольчатая начала регистрироваться у нас», — поделился наблюдениями биолог Алексей Эбель.

Argiope lobata относится к паукам средней величины. Самые крупные самки этого вида могут достигать 3 сантиметров. Впрочем, яд насекомого может парализовать мышь или крысу, но для более крупных животных он не опасен, как и для людей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ушедшее лето жителям Алтайского края запомнилось не только тропическим климатом, но и обилием тропических насекомых, не весть как прижившихся в сибирском регионе.

В конце августа опасные гости из тропических и субтропических районов Юго-восточной Азии пожаловали в Бийск. Речь идет о тигровом комаре (aedes albopictus), который переносит энцефалит, гепатит, лихорадку Денге и вирус Зика. Учёные говорят, что их в Сибирь привезли туристы: на вещах, чемоданах, автомобильных шинах.

Тем временем барнаульцы пережили нашествие богомолов. Эти насекомые впечатлили горожан экзотическим видом и шокируют агрессивным поведением. По словам очевидцев, богомолов находили везде, они заполонили улицы города, дачные участки, даже дома и квартиры.

В Рубцовске между тем был замечен один из самых опасных ядовитых членистоногих — тропический паук Сак. Его укус приводит к некрозу тканей, но выгнать членистоногого из дома и практически невозможно: насекомое быстро бегает, может прыгать.

А в мае 2017 года в Алтайском крае наблюдалось нашествие тарантулов. Огромных пауков встречали в Барнауле, Заринском и Завьяловском районах, а также — на озере Большое Яровое. Их появлению, как говорят энтомологи, тоже способствовала теплая зима и нашествие тарантулов в соседнем Казахстане.