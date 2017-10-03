Санкт-Петербург, 3 октября, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Сегодня, 3 октября, исполняется полгода со дня теракта в Петербургском метрополитене, который произошел днем 3 апреля 2017 года. В память о безвинно погибших в результате взрыва бомбы 15-ти пассажирах метро состоится панихида, а к станции метро «Технологический институт», на которую прибыл взорванный поезд, люди принесут цветы.

Дарья Драй ИА REGNUM Измайловский собор

Траурная панихида по погибшим начнется 3 октября в 14:30 (это время, когда произошел апрельский взрыв) на территории Собора Святой Живоначальной Троицы на Измайловском проспекте, д 7а. Принять участие в панихиде могут все желающие.

Измайловский собор — ближайший к станции метро «Технологический институт», и его служители проводили панихиды на 9-й и 40-й день после гибели людей в метро, помогали родственникам жертв теракта пережить трагедию.

У самой станции метро «Технологический институт» петербуржцы смогут возложить цветы возле места, где сразу после теракта возник неофициальный «мемориал» в память о погибших.

Напомним, теракт произошел днем 3 апреля 2017 года в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва, устроенного террористом-смертником, погибли и умерли от ран 15 пассажиров. Сам террорист также погиб. Пострадали более ста человек, около 50-ти из них оказались в больницах, некоторые остались инвалидами.

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По версии следствия, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов, приведший в действие бомбу в тоннеле, до этого принес сумку со взрывным устройством на станцию метро «Площадь Восстания». Вторую бомбу вовремя обезвредили взрывотехники ОМОН Росгвардии. По делу о взрыве задержано более десяти выходцев из Средней Азии. Они содержатся под стражей в Москве. Следствие продолжается.