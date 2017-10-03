Москва, 3 октября, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Рубль демонстрирует стойкость, несмотря на негативную динамику рынка нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

geralt Поток долларов

«После того, как цены на нефть преодолели впервые с 2015 года 59 долларов за баррель, ситуация на рынке существенно изменилась и теперь мы уже наблюдаем постепенное сползание цен на нефть. Стоимость барреля Brent просела ниже 56 долларов, что играет не в пользу рубля», — объясняет Волков.

При этом, по его словам, курс российской валюты все равно не выходит за рамки диапазона 57,5−58 рублей за доллар. На уровень рубля сегодня не влияет дешевеющая нефть и завершение налогового периода, считает эксперт.

«Эти факторы играют не в пользу рубля, но приток спекулятивного капитала позволяет российской валюте демонстрировать удивительную прочность. Все указывает на то, что рубль на текущий момент все еще слишком крепкая валюта, однако достаточно выхода одного крупного игрока с рынка облигаций федерального займа и ситуация может кардинально измениться», — уверен Волков.

По его предположениям, рубль все же будет ослабевать и к концу года пробьет очередную психологическую отметку.

«Мы ожидаем, что курс доллара к концу года преодолеет отметку 60 рублей на фоне сезонного спроса на иностранную валюту», — предполагает Волков.