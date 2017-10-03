Сеул, 3 октября, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Южная Корея хотела бы, чтобы Белоруссия сыграла лидирующую роль в денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил сегодня, 3 октября, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Белоруссии Ким Енг Хо, передает «Белта».

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

"Было бы хорошо, чтобы роль Беларуси была лидирующей в отказе Корейского полуострова от ядерного оружия, такой же, какой она является в урегулировании украинского кризиса»,— сказал посол, добавив, что это было бы очень важно.

Он отметил, что белорусская сторона внесла большой вклад в урегулирование украинского кризиса, а именно в организации минского процесса. Поэтому не менее важную роль республика могла бы сыграть в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, заявил Ким Енг Хо.

К тому же Белоруссия после распада СССР добровольно отказалась от ядерного оружия. Учитывая этот фактор, республика является хорошим примером для других стран, считает посол.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Однако напомним, что в 2010 году президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что отказ страны от ядерного оружия был ошибкой. По словам главы РБ, отсутствие белорусской делегации на международном саммите по ядерной безопасности, является проявлением предельной инертности в отношениях с Минском и говорит о том, что «ни американцам, ни в целом Западу доверять нельзя».

По мнению Лукашенко, вывод ядерного оружия из Белоруссия на условиях, на которых это было организовано националистами и главой Белоруссии на тот момент Станиславом Шушкевичем, стало «жесточайшей ошибкой». Белорусский лидер отмечал, что ядерной оружие — «величайшее достояние, дорогой товар», который в крайнем случае надо было продать. Однако теперь страна гордится принятым решением, потому «сказать-то уже нечего», объяснял Александр Лукашенко.

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Сегодня в Белоруссии строится первая АЭС, которая будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 МВт. В эксплантацию их введут в 2019 и 2020 годах. Возведение станции осуществляется «дочкой» «Росатома» — «Атомстройэкспортом». Минск возлагает большие надежны на этот энергетический проект.

Что касается денуклеаризации Корейского полуострова, то после ряд северокорейских ядерных и ракетных испытаний, которые заметно участились в августе-сентябре 2017 года, вопрос о ядерном разоружении КНДР вновь стал одной из главных тем для обсуждения мирового сообщества. Главным образом против уничтожение всех ядерных зарядов Северной Кореи и их ракет, способными доставлять эти заряды до цели, выступают США, Япония и Южная Корея. Как ранее писало ИА REGNUM, сами США и Южная Корея, которые систематически проводят военные учения у границ КНДР, создали ситуация, когда мир на Корейском полуострове можно сохранить, именно благодаря наличию в Северной Корее ракетно-ядерного щита.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

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Если говорить отдельно об атомной энергетики в Южной Кореи, то до недавнего времени страна была одной из самых продвинутых стран в мире в этой области. Решив снизить свою зависимость от нефти и газа, в конце ХХ века Сеул решил сделать ставку на развитие возобновляемые источники энергии и АЭС. Однако авария на японской «Фукусиме-1» подкосила уверенность корейцев в атомной энергетике, а «зеленые» лобби стали ещё активнее продвигать свои интересы. В мае 2017 года после импичмента Пак Кын Хе на выборах победил Мун Чжэ Ин, он выдвинул курс на расширение применения солнечной и ветряной энергии взамен атомной и тепловой с использованием каменного угля. Один атомный реактор уже закрыли, строительство двух новых АЭС приостановлено. Однако строительство АЭС «Синханыль-2» идет полным ходом, запуск намечен на 2019 год. Это стало возможным благодаря тому, что новый министр промышленности, торговли и природных ресурсов Южной Кореи Пэк Ун Гю считает, что денукреализация страны — это не «революция», а «эволюция». По плану нынешнего правительства, к 2079 году мощности атомной энергетики должны сократиться до нуля. Пока Сеул сотрудничать с учеными других стран в области ядерной энергетики.