Санкт-Петербург, 3 октября, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назначил на должность председателя городского комитета по здравоохранению академика РАН Михаила Дубину. Об этом сообщил 3 октября в своем микроблоге пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Frcw.ru/mihail-dybina Михаил Дубина

Дубина назначен на условиях срочного служебного контракта на срок полномочий самого губернатора Полтавченко, которые истекают в 2019 году. При этом новому главе комздрава установлен испытательный срок 6 месяцев.

Предыдущий руководитель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Валерий Колабутин был освобожден от занимаемой должности 23 августа. Отставка Колабутина произошла на фоне ряда проблемных историй в городском здравоохранении. Тем не менее, он был назначен штатным советником губернатора по вопросам здравоохранения.

Исполняющим обязанности главы комздрава с 24 августа работал бывший первый заместитель председателя комитета Евгений Евдошенко. Многие наблюдатели предполагали, что он избавится от приставки и.о., но губернатор Полтавченко принял другое решение и пригласил возглавить городское здравоохранение академика РАН Михаила Дубину. Учёный принял это предложение.

Новый глава комздрава родился 31 января 1972 года в Минеральных Водах. Закончил Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова. Доктор медицинских наук. Михаил Дубина является специалистом в области молекулярно-генетических технологий и нанотехнологий, применяемых в физиологии и медицине. Действительный член Российской академии наук с 2016 года.

С 2004 года является руководителем отдела молекулярно-генетических технологий СПбГМУ, а с 2008 года, одновременно, заведующим лабораторией бионанотехнологий Санкт-Петербургского физико-технологического научно-образовательного центра ныне — Академический университет) РАН.