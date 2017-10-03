Ярославль, 3 октября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Областная избирательная комиссия второй раз отказала ярославскому отделению партии «Яблоко» в проведении референдума по вопросу прямых выбор мэров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области

Областная избирательная комиссия

Ярославские «яблочники» попытались вынести на референдум следующий вопрос: «Согласны ли вы, чтобы был принят закон Ярославской области, предусматривающий, что в Ярославской области главы всех городских округов, главы всех муниципальных районов, главы городских поселений, являющихся административными центрами соответствующих муниципальных районов Ярославской области должны избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавлять местные администрации?».

Проще говоря, он звучит так: «Вы за прямые выборы мэров или против». Но облизбирком второй раз отказал инициативной группе в регистрации

«Мы не зарегистрировали инициативную группу, поскольку в данных одного из её членов была допущена ошибка. Это уже вторая попытка «Яблока» зарегистрировать у нас инициативную группу по референдуму, но в прошлый раз в документах тоже были ошибки. Как только документы будут оформлены правильно — мы передадим вопрос, выносимый на референдум, в областную Думу, и она уже будет решать вопрос по существу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Раньше попытки провести референдум по прямым выборам мэра Ярославля партией «Яблоко» провалились в горизбиркоме и муниципалитете Ярославля.