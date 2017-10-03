Вашингтон, 3 октября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Неожиданное продолжение получила история с побегом китайского миллиардера Го Вэньгуя, обвинившего высших китайских руководителей во взяточничестве. Социальная сеть Facebook заблокировала личные страницы беглеца, скрывающегося от правосудия на территории США, под предлогом нарушения правил пользования ресурсом.

Блокировка

В официальном комментарии представителя Facebook отмечается, что страницы действительно были заблокированы 30 сентября. Причиной блокировки стало наличие персональной информации третьих лиц, что нарушает правила соцсети, пишет «Наньцзао жибао».

Беглый миллиардер прокомментировал блокировку на Facebook на своей странице в Twitter, отметив, что на Facebook оказали давление власти КНР. В Пекине пока не прокомментировали данное заявление.

Скандал, в центре которого оказался Го Вэньгуй, разгорелся летом 2017 года, когда против миллиардера было выдвинуто обвинение в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе средств на зарубежные счета. Обвиняемый скрылся от правосудия на территории США, после чего выступил против главы антикоррупционной комиссии КНР Ван Циншаня — ближайшего соратника Си Цзиньпина.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ходе следствия было установлено, что в период с мая 2008 года по апрель 2015 года Го Вэньгуй через подставных лиц создал три компании, которые выставляли счета его основной фирме. Таким образом, Го Вэньгуй вывел более 1,44 млрд юаней (около $211,05 млн).