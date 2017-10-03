Москва, 3 октября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Российские туроператоры намерены до 5 октября завершить работу по полетным программам с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Sergey Korovkin 84 Boeing 757-200 авиакомпании ВИМ-Авиа

Затем перевозки российских туристов будут осуществялть авиакомпании: «Ред Вингс», «Ямал», «Уральские авиалинии», Atlasglobal, Ellin Air. Некоторых из них уже начали выполнять рейсы с 1 октября.

По данным на 3 октября, за границей находится еще 13,5 тыс. туристов — клиентов «ВИМ-Авиа». Они отдыхают в Ларнаке, Римини, на Тенерифе и на турецких курортах.

Туристы с билетами «ВИМ-Авиа» будут возвращаться в Россию согласно датам, указанным на билетах.

Но вывозить туристов вместо самолетов «ВИМ-Авиа» рейсы будут самолеты указанных выше авиакомпаний.

В АТОР отметили, что планируется помочь в перевозке китайских туристов с билетами «ВИМ-Авиа». В настоящее время около 1,5 тыс. туристов из Китая находятся в Москве и Бельгии (Льеж).

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября самолёты авиакомпании «ВИМ-Авиа» завершили вывоз туристов из Турции в Москву.

Напомним, компания «ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы 25 сентября из-за накопившихся задолженностей. Компания осуществляла полёты по 11 внутренним и 16 международным направлениям, и отмена рейсов затронула десятки тысяч туристов в России и за рубежом.

На урегулирование кризисной ситуации вокруг авиакомпании Росавиации было выделено 98 млн рублей из резервного фонда правительства. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

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