Лас-Вегас, США, 3 октября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В номере отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе, из которого Стивен Пэддок стрелял по зрителям фестиваля кантри-музыки, а также в его доме для пенсионеров в Меските полиция обнаружила более 40 единиц огнестрельного оружия, сообщает ABC News.

BenjaminNelan Трагедия

В гостиничном номере правоохранительные органы нашли 23 единицы огнестрельного оружия. Еще 19 единиц обнаружили в доме в Маскоте. Кроме того, там же выявили сотни единиц боеприпасов, а также взрывчатых веществ и электронных устройств для их изготовления.

Как сообщили генеральный менеджер Guns & Guitars Кристофер Салливан и владелец Dixie Gunworx Крис Майкел, у которых Пэддок покупал оружие, стрелок был постоянным клиентом. Оружие ему продавали с соблюдением всех законов. Ничего необычного в поведении покупателя не замечали.

Напомним, 2 октября в Лас-Вегасе Пэддок открыл огонь по посетителям фестиваля Route 91 из окна гостиничного номера на 32 этаже. В результате инцидента погибли 59 человек, еще 527 ранены.

Сам стрелок был найден мертвым в номере отеля, из которого стрелял.

Этот случай стал крупнейшим по количеству жертв в истории США.