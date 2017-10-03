Москва, 3 октября, 2017, 10:20 — ИА Регнум. МИД России выразил протест в связи с действиями властей США, полностью захватившими все помещения Генерального консульства России в Сан-Франциско. Об этом говорится в заявлении на сайте российского дипломатического ведомства.

Теремок

Американские спецслужбы продолжают «хозяйничать» в жилой части здания, в служебной зоне и в отдельной резиденции генконсула. Всего ими удерживаются пять объектов, являющихся собственностью России.

Эти действия, заявили в МИД РФ, являются нарушением международного права, никто не приглашал на объекты американских агентов и не давал согласия на снятие со зданий дипломатического иммунитета.

«Они — захватчики. Их действия — беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол», — говорится в сообщении МИД РФ.

Россия даст ответ на эту враждебную акцию. Учитывая, что в дипломатии всегда существует принцип взаимности, американцы фактически согласились на аналогичный подход к дипобъектам США, находящимся в России.

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Здания диппредставительства России в Сан-Франциско были закрыты в начале сентября по требованию американской стороны. Это было выполнено в двухдневный срок, также были закрыты торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

И с этого времени в зданиях в Сан-Франциско начались обыски, проводимые спецслужбами США. Фактически это был «рейдерский захват», заявили в МИД РФ. Президент России Владимир Путин распорядился подготовить обращение в американский суд в связи с закрытием российских консульских учреждений.

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Госдепартамент США же заявляет, что в этих действиях нет никакого противоречия закону, так как мероприятия проводятся после закрытия дипобъектов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что может быть, Госдеп и хотел бы нормализовать отношения с Москвой, однако за ситуацией в Сан-Франциско стоят американские спецслужбы, в том числе ФБР

«Возможно, речь идет о том, что в США нет единой целостной повестки дня в отношении РФ. Потому что, безусловно, по нашей информации, как мы это понимаем, всё, что сейчас происходит в отношении российских дипломатов, за всем этим в том числе стоят сотрудники американских спецслужб и непосредственно ФБР», — сказала дипломат.

Напомним, администрация уходящего президента США Барака Обамы начала дипломатический конфликт с Россией: одним из последних его распоряжений в качестве главы Белого дома в декабре 2016 года было объявление персонами нон грата 35 российских дипломатов. Им было предписано срочно покинуть страну, а власти США закрыли доступ к загородным комплексам посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

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Конгресс США одобрил в июле 2017 года закон о новых санкциях против России, в котором РФ была поставлена в один ряд с Ираном и Северной Кореей. И лишь тогда Москва предприняла ответные меры: США было предписано с 1 сентября сократить число своих дипломатов в стране до 455 человек. Кроме того, был закрыт американским дипломатам доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

Число сотрудников сократили, а в ответ посольство США ввело ограничения на выдачу виз гражданам РФ: теперь их можно получить только в Москве, консульства в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге закрыты. Кроме того, власти США 1 сентября закрыли генконсульство России в Сан-Франциско и российское торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке.