Вашингтон, 3 октября, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Между Землей и Луной 2 октября пролетел астероид, который по размерам можно сравнить с автобусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр NASA по изучению небесных тел.

Nasa Астероид

По данным специалистов, небесное тело приблизилось к планете Земля на 87 тыс. км в 13:20 мск. Размер астероида, которому дали название 2017 SX17, в поперечнике составлял от 6,3 до 14 м.

Приближающийся к Земле астероид ученые обнаружили только в конце сентября. По расчетам специалистов, небесное тело совершает один оборот вокруг Солнца за 467 дней.