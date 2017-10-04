Якутск, 4 октября, 2017, 05:49 — ИА Регнум. Жители садового товарищества (СОНТ) «Уйгу» недалеко от района Марха под Якутском, вспоминая о трёх часа случившегося в эти выходные блэкаута в столице республики, рассказали о том, что сидят без электричества уже девять суток. Люди опубликовали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Asnedvighim Садовое товарищество

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«На 13 километре Намского тракта чрезвычайная ситуация, по-другому не назовешь. Девятые сутки живём без электричества, — написали люди главе государства. — Отключили из-за десятка неплательщиков и энерговоров. Таков закон СОТ, один за всех и все за одного. А по сути это — карательная операция, шантаж, изощренное выбивание долга любым методом. Законов, от которых страдали бы люди не должно быть!».

Жители садового товарищества также сообщили, что это не первый случай отключения. Первое было летом, надолго, и закончилось тем, что те, кто платит за электроэнергию, собравшись, оплатили долги неплательщиков. В этот раз им предлагается также решать вопрос самостоятельно.

«А как? Всё по тому же злополучному закону у председателей СОТ нет полномочий ни отключать задолжников, ни ловить энерговоров. Многие отказываются платить чужой долг, уж лучше снять жилье, итак у нас завышенный тариф. Остальные вынужденно могли бы и заплатить да нечем, кредит брать? Люди уже на грани, замерзаем, не говоря уже обо всех неудобствах, связанных с отсутствием электричества. Счет идёт уже на часы, растет число заболевших, особенно детей. Помогите!», — говорится также в открытом письме.

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Люди сообщают, что уже обращались в СМИ и к представителям региональной власти, но тщетно: «Нас никто не видит и не слышит, как будто на нас одеты шапки невидимки». Глава Якутска Айсен Николаев, по словам жильцов, обещал разобраться, но молчит.

В «Якутскэнерго», комментируя ситуацию, подтвердили, что в отношении СОНТ «Уйгу» и «Карат» введено полное ограничение электроснабжения, а жители СОНТ «Сатал» предупреждены о частичном.

«Ранее заключенные соглашения о реструктуризации задолженности данные товарищества не выполняют, — цитирует представителя энергокомпании ЯСИА. —Злостные неплательщики создают некомфортные условия для проживания и отдыха не только членам собственного кооператива или товарищества, но и мешают энергокомпании проводить ремонт, модернизацию и реконструкцию энергетических объектов, а это создает угрозу для обеспечения надежного энергоснабжения по всей республике. «Якутскэнерго» не может себе позволить кредитовать потребителей, не соблюдающих платёжную дисциплину».

Жителям садового товарищества энергетики рекомендовали или обратиться в АО «Якутская энергоремонтная компания» по передаче сетей с последующим переходом на оплату по лицевым счетам, или заключить агентский договор с открытием индивидуальных лицевых счетов. Но при этом люди должны учесть, что будут дополнительные суммы по оплате общесотовых нужд при возникновении несанкционированного подключения, предупредили в «Якутскэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября во всём Якутске в течение 3−4 часов все объекты были отключены от электро-, водо‑ и газоснабжения из-за хлопка, повредившего турбину ГРЭС. За это время в магазинах, которые были открыты, люди скупили всю бутилированную воды и свечи. Кроме того, света не было в соседних со столицей районах. Всего без электричества остались более 300 тыс. человек.