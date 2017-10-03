Владивосток, 3 октября, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Выходка американских властей в Сан-Франциско возмутила жителей России. Возмутила так, как возмущает нормального, законопослушного человека поведение бандита — «беспредельщика». В стране, которая одной из своих основных ценностей провозглашает неприкосновенность частной собственности, оказывается, можно спокойно захватить чужую собственность, наплевав на международное право и собственные принципы? По мнению доцента Приморского филиала РАНХиГС, директора научно-образовательного центра «Регион» Сергея Пушкарёва, отвечать на захват дипсобственности РФ спецслужбами США в Сан-Франциско Россия должна по принципу «собака лает — караван идет», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Американцы действуют как провокаторы. Их действия несовместимы со званием великой державы. Одна провокация следует за другой — Россия, КНДР. Причем «враги» объявляются выборочно. Вспомните Украину, Крым, Донбасс. И посмотрите сегодня на события в Испании, в Каталонии. Американцы ведь не упоминают даже про испанские события. И нет там никаких нарушений, по их версии. А вот в ситуации с Крымом, которая абсолютно аналогична, там, по их, опять же, версии, всё иначе — там Россия агрессор. Относиться к этому нужно, по моему мнению, по принципу «собака лает — караван идет». Нужно усиливать внутреннюю политику, экономику. Наша экономика — наша главная ударная сила», — убежден Сергей Пушкарёв.

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Эксперт уверен, что беспредел американцев — еще один повод усилить работу внутри страны, поскольку сильная экономика — это главная ударная сила России.

«Мы должны усиливать свою страну изнутри. Тогда никакие выпады нам страшны не будут», — подчеркнул Сергей Пушкарёв.

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Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона расценивает действия Вашингтона как «новое грубейшее нарушение международного права». Ситуация возникла не вдруг — на протяжении длительного времени дипмиссия РФ в США подвергается нападкам со стороны американских спецслужб. С декабря 2016 года спецслужбы США насильственно захватили пять дипломатических объектов РФ. МИД РФ выражает протесты. Президент Владимир Путин поручил подготовить обращение в американский суд. Между тем, дипломатические объекты США, равно как и других государств, в РФ — неприкосновенны.