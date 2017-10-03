* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 3 октября, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ последние двое суток продолжала наносить удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на восточном берегу Ефрата в Сирии, в результате чего были уничтожены 7 полевых командиров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru ВКС РФ

«Уничтожено 7 полевых командиров», — отметил представитель российского военного ведомства.

При этом Конашенков добавил, что общие потери членов незаконных вооруженных формирований составляют более 300 убитых.

«Подтвержденные потери террористов в этом районе составили 304 боевика убитыми и более 170 ранеными», — отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор почти каждый день боевые самолеты РФ совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в Сирии.