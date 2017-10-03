Москва, 3 октября, 2017, 09:20 — ИА Регнум. В начале октября цены на нефть продолжили снижение, достигнув минимума 20 сентября на отметке $55,50. К концу торгов котировки частично отыграли потери, обосновавшись на отметке $56. В результате по итогам торговых суток Brent подешевела на 0,8%, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Причиной развития медвежьего импульса послужили негативные известия от США и ОПЕК. На прошлой неделе буровая активность в Штатах выросла впервые за семь недель — число активных буровых увеличилось на шесть единиц», — отметил эксперт.

По его мнению, столь энергичное восстановление активности после ураганов напомнило участникам рынка о жизнеспособности сланцевой индустрии и угрозе дальнейшего наращивания добычи в стране, особенно на фоне недавнего скачка цен.

«Тем временем ОПЕК рапортовала о росте объемов производства в сентябре в основном из-за Ирака и Ливии. На этом фоне сообщения Национальной нефтяной корпорации Ливии о перебоях поставок на крупнейшем месторождении Шарара остались практически незамеченными. Снижение уровня дисциплины в картеле вызывает беспокойство игроков по поводу дальнейшего соблюдения установленных квот», — пояснил Салас.

Добавим сюда техническую картину, которая сигнализирует о формировании вершины, и в краткосрочной перспективе можно будет увидеть предпосылки для продолжения коррекции, особенно после нарушения целостности уровня $56.

«Изменить текущую динамику способно угасание спроса на доллар, а также позитивная статистика по запасам в США. 3 октября вечером Американский институт нефти обнародует свою оценку запасов, а 4 октября — министерство энергетики США. Если будет зафиксирован рост показателей запасов и добычи, что вполне вероятно, Brent будет развивать медвежью коррекцию», — считает эксперт.

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