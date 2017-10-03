Канберра, 3 октября, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Пропавший в Индийском океане в марте 2014 года малайзийский Boeing 777−200 (MH370) до сих пор не удалось найти, сообщается в итоговом докладе Австралийского бюро безопасности на транспорте, который опубликован на сайте ведомства.

Boeing 777 Malaysia AL

«Несмотря на огромные усилия сотен людей во всем мире, привлеченных к поискам, самолет так и не был найден. Тем не менее эксперты сегодня лучше, чем когда-либо прежде, понимают, где он может находиться», — говорится в документе.

К январю текущего года, когда обследование океанского дна было приостановлено, была проверена территория площадью более 120 тыс. квадратных километров. Однако следов крушения пропавшего самолета найти так и не удалось.

«Это немыслимо и недопустимо в современную авиационную эру, когда ежедневно обслуживаются 10 млн пассажиров по всему миру: потерять большой коммерческий самолет и не знать, что стало с воздушным судном и с теми, кто находился на его борту», — признаются в ведомстве.

Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года.

Есть предположение, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. В январе 2017 года представители Австралии, Малайзии и Китая решили приостановить поиски.