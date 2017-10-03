Суд над Улюкаевым без свидетелей: онлайн-трансляция ИА REGNUM 3 октября
В Замоскворецком суде Москвы продолжится очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Он обвиняется в получении взятки в размере $2 млн за положительное заключение о возможности приобретения государственного пакета акций «Башнефти».
Заседание начнётся в 10:30 мск. ИА REGNUM будет вести онлайн-трансляцию.
Предыдущее заседание 2 октября длилось около трёх часов: том за томом прокуроры зачитывали материалы дела, заявленные свидетели со стороны обвинения в суд не явились.
Адвокат Квеидзе пришла раньше всех — уже на своём месте. Помимо пишущих журналистов.
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Бурковская и Каштанова тоже здесь.
Сегодня 11-й день заседания, 12-й — если считать с предварительным. У стороны обвинения заявлены 30 свидетелей, 12 из них уже дали показания в суде.
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Заявленные свидетели со стороны обвинения в суд не явились на заседания 26 сентября и 2 октября.
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Телеоператоры и фоторепортёры в зале наготове. Пока толпа присутствующих не такая плотная, как ранее.
Алексей Улюкаев вошёл в зал. На этот раз он — в светло-сером свитере. Адвокаты пока не расселись рядом с ним. Сидит молча. Журналисты, впрочем, пока тоже его не мучают.
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Адвокаты теперь в полном составе — рассаживаются. Гриднев подъехал последним. Фото‑ и видеорепортёров вывели из зала.
Прокуроров пока нет.
В этот раз фотосессия Улюкаева прошла без адвокатов — они стали рассаживаться уже после того, как всех снимающих журналистов вывели из зала.
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Офицер ФСИН следит за журналистами.
Те спрашивают у адвокатов:
«Как вы думаете, кто рассказал секретные показания Феоктистова журналистам?» В СМИ прямо сейчас начали ходить слухи об этом.
«Допускаете ли вы, что это сделала сторона обвинения?» — не унимаются журналисты.
Адвокаты обернули вопрос в шутку и никак не прокомментировали.
Журналист:
«Пишут, что Феоктистов попросил Сечина проявить свою гражданскую позицию» (по поводу взятки).
И что «Сечину было комфортно носить подслушивающие устройства». Адвокаты с интересом его выслушали и никак комментировать опять же не стали.
Улюкаев о чём-то беседует с Квеидзе. Бурковская увлечённо листает УПК и что-то обсуждает в связи с этим с соседями.
Прокуроров по-прежнему на месте всё ещё нет. Опаздывают.
Следует отметить, что Улюкаева в этот раз привезли вовремя.
Прибыли прокуроры.
Сегодня нам предстоит продолжить ознакомление с материалами дела — это, к сожалению, предполагает изложение протоколов, а не содержание самих документов.
Осталось дождаться судью.
По словам журналистов, перед заседанием адвокат Квеидзе допустила возможность, что прокуроры пытаются затянуть дело — обвинение могло бы читать материалы выборочно, считает она. Хотя вчера адвокат Бурковская заверила журналистов, что всё делается по правилам, поэтому претензий у защиты нет.
Вчера спросили Бурковскую, кажется ли ей, что дело затягивают.
«Нет, не кажется», — сказала она вчера, 2 октября.
На вопросы о злом умысле прокуроров адвокаты отвечали, что всё делается по правилам и так надо.
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Судья на месте. Заседание начинается
В этот раз приоткрыли окна. Может, будет не так душно, как в прошлый раз.
Продолжаем исследовать письменные материалы дела.
Адвокат Каштанова ходатайствует:
«То, что мы слышали на предыдущих заседаниях, нельзя назвать ни полным, ни частичным оглашением материалов дела. Просим суд указать гособвинению и в дальнейшем оглашать документы полностью или частично, а не перечислять наименования документов, находящихся в деле»
Адвокат Бурковская:
«Мы должны понимать, какое эти документы имеют значение с точки зрения данного уголовного дела».
Прокурор Непорожный:
«Не знаю, ходатайство это, скорее, это обращение внимания суда. Сторона обвинения исследует материалы таким образом, каким считает нужным. Исследовано более половины материалов дела, и только сейчас сторона защиты решила возразить».
Прокурор Филипчук указывает, что закон не регламентирует, как конкретно должны оглашаться материалы дела. Сейчас они оглашаются в том объёме и в том формате, как считает это должным обвинение.
Затем защита сможет огласить материалы так, как считает нужным, указывают прокуроры.
«По своей структуре заявление Каштановой не является ходатайством», — поддержал Филипчук коллегу.
Суд поддержал прокуроров — оснований влиять на порядок изложения материалов не видит судья.
Филипчук начинает зачитывать материалы дела.
Том 17-й.
Впереди ещё 12 томов. Изучили уже 16.
Снова изучаем постановления правительства. межведомственную переписку, упомянуты и Минфин, и Росимущество, и «ВТБ Капитал». Точнее, просто слушаем бесконечный перечень писем, постановлений, заключений без каких-либо пояснений.
Оглашение материалов дела идёт общим счётом уже более пяти часов.
Когда же придут следующие свидетели? Чувствуется, что не в этот раз.
Нередко перечисляются проекты правительств РФ вовсе без каких-либо указаний, о чём они — прокурор просто фиксирует дату документа.
Остаётся только догадываться, какие козыри это даст обвинению.
Кое-что новое в текущей речи прокурора всё же есть: теперь в основном речь идёт о переписке Минфина с МЭР и прочими ведомствами. В остальном всё так же скучно и рутинно.
Письма Минфина в следком с копией документа о приватизации ПАО «Башнефть» с сопроводительными документами, сопроводительные письма «ВТБ Капитал» в МЭР… Половина тома, кажется, позади.
«Том 17 всё. Продолжение дела в томе 18», — торжественно объявил Филипчук.
Может, просто показалось, но, похоже, в его голосе был лёгкий оттенок сарказма. А Улюкаев уже снова дремлет.
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Рядом с прокурорами стоит коробка из-под листов, в которой, похоже, лежат наготове ещё три тома.
Надо отметить, что среди документов также перечисляются и те, которые касаются приватизации других, помимо «Башнефти», компаний — например, «Алроса» и «ВТБ Капитал». А так — в основном переписки глав Минфина и МЭР по поводу приватизации «Башнефти» и аналогичные документы.
Голос прокурора действует усыпляюще не только на Улюкаева, но и на некоторых журналистов.
Прокурор упомянул, помимо прочего, также и указания о распределении обязанностей между главой МЭР и его заместителем, федеральный закон о приватизации государственного имущества, приказ МЭР о подтверждении регламента МЭР вместе с этим же регламентом…
… и данные ЦБ о курсах валют.
Слово берёт прокурор Непорожный. Филипчук устало потупил взор в стол.
Платёжные поручения, акт приёмки услуг, письмо МЭР в Следственный комитет, графики правительства по служебным командировкам — словами Непорожного содержание нового тома излагается ещё менее подробно, чем у Филипчука. Упомянут отчёт о командировке Игоря Сечина. В том числе в Индию — очевидно, речь идёт о саммите BRICS 14−18 октября 2016 года.
Именно на том саммите, как предполагается, Улюкаев некими жестами подал знак о взятке Сечину — вся эта история с игрой в бильярд.
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Напомним, бывший министр показал знак «виктория» Игорю Сечину в ходе игры в бильярд на саммите BRICS на Гоа. По мнению обвинения, этот жест — два пальца, указательный и средний, — означает сумму вымогавшейся взятки.
В среднем на оглашение каждого тома дела сторона обвинения тратит около получаса.
Непорожный добрался до материалов из СМИ, приложенных к делу.
На этот раз зачитывает конкретное содержание по поводу мнений МЭР о приватизации «Башнефти». Неожиданного или нового пока ничего нет.
Пошли протоколы осмотров дисков с выступлениями Алексея Улюкаева в СМИ, на телевидении.
Перечисляют объекты недвижимости во владении Улюкаева и его родственников.
Экс-министр напрягся и внимательно слушает.
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Упомянуты квартиры из двух комнат на Малой Лубянке и ещё пятикомнатная квартира в Москве, многократно Непорожный повторил о земельном участке в Москве в посёлке Вороновское.
Среди перечисленных материалов СМИ следует особо отметить разве что текст РБК о том, как Улюкаев называл «Роснефть» ненадлежащим покупателем пакета акций ПАО «Башнефть».
При этом многие свидетели в своих оценках позиции министра экономического развития опирались в своих показаниях именно на данные СМИ.
Тем временем перечисление собственности экс-министра продолжается.
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Напомним, в рамках уголовного дела был наложен арест на 15 объектов недвижимости и средства в размере не менее 564 млн рублей.
… Перечень недвижимости всё ещё продолжается. Список весьма внушительный — более десятка земельных участков и более десятка квартир. В том числе значится за одним из Улюкаевых и участок в Крыму, на ЮБК.
Производил осмотр земельных участков следователь Лукашов. В деле есть фотографии участков.
Список недвижимости завершён, теперь перешли к счетам в банках.
Решили провести перерыв 10 минут.
Бурковская: речь шла об имуществе с 2001 года, были выписки по одному и тому же имуществу.
«Такое перечисление зачем-то создаёт ощущение, что имущества много. На самом деле нет», — указала адвокат.
«Значительная часть принадлежит и супруге, и детям», — добавила Бурковская.
«Улюкаев человек не бедный… и что? Отсюда ничего не следует», — отметила Квеизде.
Участки в Крыму были приобретены до присоединения, говорят адвокаты.
При этом они не помнят количество земельных участков своего подзащитного:
«Мы на этом даже не акцентировали».
А Улюкаев не комментирует.
Супруга Улюкаева Юлия Сергеевна — уроженка Крыма, указали адвокаты. Из-за этого и участок в списке, пояснила адвокат Бурковская. Участок в районе Ялты.
Всех выгнали из зала. Зал проветривают.
По счетам упоминались движения средств по счёту самого Улюкаева и его матери — Раисы Васильевны. У неё счёт в ВТБ24, у Улюкаева — в Сбербанке.
Адвокаты и прокуроры стоят порознь в коридоре.
Ждут окончания перерыва.
Судебное заседание продолжается. Том 20.
Зачитывает прокурор Непорожный. Диски с выписками по счетам и картам Улюкаева… с 2011 по 2012 год. Счёт в Сбербанке закрыт в 2013 году.
На счёте Улюкаева был остаток более 1 млн рублей. Также упомянуты данные об аренде индивидуального сейфа.
По счёту ВТБ данные по выписке с 2003 по 2013 год.
Филипчук взялся за том 21.
В томе 21 — документы, связанные с открытием Улюкаевым банковских счетов.
Заявления, копии паспорта и пр. Просто перечисляет документы и копии о заключении, расторжении договоров по вкладам.
Филипчук листает новый том достаточно быстро.
Том закончился.
Том 22 — продолжение приложений сопроводительному письму банку ВТБ. Снова о банковских вкладах.
Эти тома внушают надежду на скорое завершение письменной части.
Информации о сумме средств на счетах, о которых идёт речь, нет. Называются копии паспорта, доверенности, копии приходных кассовых ордеров — и так помногу раз одно и то же.
После счетов идут карты: анкеты на заявление о получении международной банковской карты и все сопутствующие документы… И снова никаких данных о движении самих средств.
Оглашаются — без указания предмета договора — и различные договоры купли-продажи, документы о госрегистрации собственности.
Видимо, всё — гостайна. После реакции Игоря Сечина на обнародование стенограммы его разговора с Улюкаевым: «профессиональный кретинизм».
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Перечисляют справки о доходах. Выглядит это совершенно бессмысленно и бессодержательно.
То есть известно лишь об остатке на счёте более чем 1 млн рублей после закрытия счёта в 2013 году в Сбербанке. Не густо…
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Филипчук деловито констатирует наличие целой череды справок о доходах за разными датами.
Непорожный берётся за 23-й том.
В отсутствие сумм одно радует в данном процессе: тома идут гораздо быстрее. Содержание всё то же — бесконечные справки о доходах, теперь его родственников, его родителей.
Интересно, они решили с томами всеми сегодня расправиться? Хорошо это или плохо…
Кстати говоря, в зал на вторую часть заседания вернулись уже не все журналисты.
Справки о доходахжены, детей и родителей Улюкаева были за период с 2004 по 2016 год.
Непорожный закончил с томом. Предлагают на этом сегодня закончить.
5 октября в 10:30 — будет следующее заседание.
Осмотр земельных участков производил следователь Лукашов — фотографии есть в деле, по крайней мере, некоторых из участков. Прокурор почему-то не окончил мысль… прервался и предложил потом продолжить.
Адвокат Квеидзе сообщила СМИ, что перечислили в том числе объекты, которые уже не принадлежат Улюкаеву.
При этом она не знает, сколько собственности у Улюкаевых. И, говорит, для дела это совершенно неважно.
С 2001 года всё имущество перечислили: и то, что уже продано, и то, что ещё нет. А что осталось, а что продано — непонятно. Прокуроры перечислили всё скупо и лаконично.
График следующих заседаний: 10 октября, 12 октября, 17 октября, 19 октября, 24 октября. Начало: 10:00.
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