Эльвира Суркина ИА REGNUM Алексей Улюкаев

10:13 В Замоскворецком суде Москвы продолжится очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Он обвиняется в получении взятки в размере $2 млн за положительное заключение о возможности приобретения государственного пакета акций «Башнефти». Заседание начнётся в 10:30 мск. ИА REGNUM будет вести онлайн-трансляцию. Предыдущее заседание 2 октября длилось около трёх часов: том за томом прокуроры зачитывали материалы дела, заявленные свидетели со стороны обвинения в суд не явились.

10:15 Адвокат Квеидзе пришла раньше всех — уже на своём месте. Помимо пишущих журналистов. [[[picture1]]]

10:17 Бурковская и Каштанова тоже здесь.

10:26 Телеоператоры и фоторепортёры в зале наготове. Пока толпа присутствующих не такая плотная, как ранее.

10:28 Алексей Улюкаев вошёл в зал. На этот раз он — в светло-сером свитере. Адвокаты пока не расселись рядом с ним. Сидит молча. Журналисты, впрочем, пока тоже его не мучают. [[[picture2]]]

10:30 Адвокаты теперь в полном составе — рассаживаются. Гриднев подъехал последним. Фото‑ и видеорепортёров вывели из зала.

10:30 Прокуроров пока нет.

10:30 В этот раз фотосессия Улюкаева прошла без адвокатов — они стали рассаживаться уже после того, как всех снимающих журналистов вывели из зала. [[[picture4]]]

10:33 Офицер ФСИН следит за журналистами. Те спрашивают у адвокатов: «Как вы думаете, кто рассказал секретные показания Феоктистова журналистам?» В СМИ прямо сейчас начали ходить слухи об этом.

10:35 «Допускаете ли вы, что это сделала сторона обвинения?» — не унимаются журналисты. Адвокаты обернули вопрос в шутку и никак не прокомментировали. Журналист: «Пишут, что Феоктистов попросил Сечина проявить свою гражданскую позицию» (по поводу взятки). И что «Сечину было комфортно носить подслушивающие устройства». Адвокаты с интересом его выслушали и никак комментировать опять же не стали.

10:36 Улюкаев о чём-то беседует с Квеидзе. Бурковская увлечённо листает УПК и что-то обсуждает в связи с этим с соседями.

10:36 Прокуроров по-прежнему на месте всё ещё нет. Опаздывают.

10:41 Следует отметить, что Улюкаева в этот раз привезли вовремя. Прибыли прокуроры. Сегодня нам предстоит продолжить ознакомление с материалами дела — это, к сожалению, предполагает изложение протоколов, а не содержание самих документов. Осталось дождаться судью.

10:45 По словам журналистов, перед заседанием адвокат Квеидзе допустила возможность, что прокуроры пытаются затянуть дело — обвинение могло бы читать материалы выборочно, считает она. Хотя вчера адвокат Бурковская заверила журналистов, что всё делается по правилам, поэтому претензий у защиты нет.

10:48 Вчера спросили Бурковскую, кажется ли ей, что дело затягивают. «Нет, не кажется», — сказала она вчера, 2 октября. На вопросы о злом умысле прокуроров адвокаты отвечали, что всё делается по правилам и так надо. .

10:48 Судья на месте. Заседание начинается

10:49 В этот раз приоткрыли окна. Может, будет не так душно, как в прошлый раз.

10:51 Продолжаем исследовать письменные материалы дела. Адвокат Каштанова ходатайствует: «То, что мы слышали на предыдущих заседаниях, нельзя назвать ни полным, ни частичным оглашением материалов дела. Просим суд указать гособвинению и в дальнейшем оглашать документы полностью или частично, а не перечислять наименования документов, находящихся в деле»

10:52 Адвокат Бурковская: «Мы должны понимать, какое эти документы имеют значение с точки зрения данного уголовного дела».

10:54 Прокурор Непорожный: «Не знаю, ходатайство это, скорее, это обращение внимания суда. Сторона обвинения исследует материалы таким образом, каким считает нужным. Исследовано более половины материалов дела, и только сейчас сторона защиты решила возразить». Прокурор Филипчук указывает, что закон не регламентирует, как конкретно должны оглашаться материалы дела. Сейчас они оглашаются в том объёме и в том формате, как считает это должным обвинение.

10:55 Затем защита сможет огласить материалы так, как считает нужным, указывают прокуроры. «По своей структуре заявление Каштановой не является ходатайством», — поддержал Филипчук коллегу.

10:55 Суд поддержал прокуроров — оснований влиять на порядок изложения материалов не видит судья. Филипчук начинает зачитывать материалы дела.

10:55 Том 17-й.

10:57 Впереди ещё 12 томов. Изучили уже 16.

11:04 Снова изучаем постановления правительства. межведомственную переписку, упомянуты и Минфин, и Росимущество, и «ВТБ Капитал». Точнее, просто слушаем бесконечный перечень писем, постановлений, заключений без каких-либо пояснений.

11:06 Оглашение материалов дела идёт общим счётом уже более пяти часов.

11:08 Когда же придут следующие свидетели? Чувствуется, что не в этот раз.

11:12 Нередко перечисляются проекты правительств РФ вовсе без каких-либо указаний, о чём они — прокурор просто фиксирует дату документа.

11:12 Остаётся только догадываться, какие козыри это даст обвинению.

11:17 Кое-что новое в текущей речи прокурора всё же есть: теперь в основном речь идёт о переписке Минфина с МЭР и прочими ведомствами. В остальном всё так же скучно и рутинно.

11:21 Письма Минфина в следком с копией документа о приватизации ПАО «Башнефть» с сопроводительными документами, сопроводительные письма «ВТБ Капитал» в МЭР… Половина тома, кажется, позади.

11:29 «Том 17 всё. Продолжение дела в томе 18», — торжественно объявил Филипчук. Может, просто показалось, но, похоже, в его голосе был лёгкий оттенок сарказма. А Улюкаев уже снова дремлет. [[[picture2]]]

11:29 Рядом с прокурорами стоит коробка из-под листов, в которой, похоже, лежат наготове ещё три тома.

11:32 Надо отметить, что среди документов также перечисляются и те, которые касаются приватизации других, помимо «Башнефти», компаний — например, «Алроса» и «ВТБ Капитал». А так — в основном переписки глав Минфина и МЭР по поводу приватизации «Башнефти» и аналогичные документы.

11:36 Голос прокурора действует усыпляюще не только на Улюкаева, но и на некоторых журналистов.

11:39 Прокурор упомянул, помимо прочего, также и указания о распределении обязанностей между главой МЭР и его заместителем, федеральный закон о приватизации государственного имущества, приказ МЭР о подтверждении регламента МЭР вместе с этим же регламентом… … и данные ЦБ о курсах валют.

11:39 Слово берёт прокурор Непорожный. Филипчук устало потупил взор в стол.

11:43 Платёжные поручения, акт приёмки услуг, письмо МЭР в Следственный комитет, графики правительства по служебным командировкам — словами Непорожного содержание нового тома излагается ещё менее подробно, чем у Филипчука. Упомянут отчёт о командировке Игоря Сечина. В том числе в Индию — очевидно, речь идёт о саммите BRICS 14−18 октября 2016 года.

11:44 Именно на том саммите, как предполагается, Улюкаев некими жестами подал знак о взятке Сечину — вся эта история с игрой в бильярд. Читайте также: Улюкаева обвинили в вымогательстве взятки с помощью «двух пальцев» Напомним, бывший министр показал знак «виктория» Игорю Сечину в ходе игры в бильярд на саммите BRICS на Гоа. По мнению обвинения, этот жест — два пальца, указательный и средний, — означает сумму вымогавшейся взятки.

11:46 В среднем на оглашение каждого тома дела сторона обвинения тратит около получаса.

11:47 Непорожный добрался до материалов из СМИ, приложенных к делу. На этот раз зачитывает конкретное содержание по поводу мнений МЭР о приватизации «Башнефти». Неожиданного или нового пока ничего нет.

11:52 Пошли протоколы осмотров дисков с выступлениями Алексея Улюкаева в СМИ, на телевидении.

11:58 Перечисляют объекты недвижимости во владении Улюкаева и его родственников. Экс-министр напрягся и внимательно слушает. [[[picture3]]] Упомянуты квартиры из двух комнат на Малой Лубянке и ещё пятикомнатная квартира в Москве, многократно Непорожный повторил о земельном участке в Москве в посёлке Вороновское.

11:58 Среди перечисленных материалов СМИ следует особо отметить разве что текст РБК о том, как Улюкаев называл «Роснефть» ненадлежащим покупателем пакета акций ПАО «Башнефть».

11:59 При этом многие свидетели в своих оценках позиции министра экономического развития опирались в своих показаниях именно на данные СМИ.

12:00 Тем временем перечисление собственности экс-министра продолжается. Читайте также: Суд наложил арест на недвижимость и 560 млн рублей экс-министра Улюкаева Напомним, в рамках уголовного дела был наложен арест на 15 объектов недвижимости и средства в размере не менее 564 млн рублей.

12:06 … Перечень недвижимости всё ещё продолжается. Список весьма внушительный — более десятка земельных участков и более десятка квартир. В том числе значится за одним из Улюкаевых и участок в Крыму, на ЮБК. Производил осмотр земельных участков следователь Лукашов. В деле есть фотографии участков.

12:07 Список недвижимости завершён, теперь перешли к счетам в банках.

12:08 Решили провести перерыв 10 минут.

12:11 Бурковская: речь шла об имуществе с 2001 года, были выписки по одному и тому же имуществу.

12:12 «Такое перечисление зачем-то создаёт ощущение, что имущества много. На самом деле нет», — указала адвокат.

12:14 «Значительная часть принадлежит и супруге, и детям», — добавила Бурковская. «Улюкаев человек не бедный… и что? Отсюда ничего не следует», — отметила Квеизде.

12:17 Участки в Крыму были приобретены до присоединения, говорят адвокаты. При этом они не помнят количество земельных участков своего подзащитного: «Мы на этом даже не акцентировали». А Улюкаев не комментирует.

12:19 Супруга Улюкаева Юлия Сергеевна — уроженка Крыма, указали адвокаты. Из-за этого и участок в списке, пояснила адвокат Бурковская. Участок в районе Ялты.

12:21 Всех выгнали из зала. Зал проветривают.

12:24 По счетам упоминались движения средств по счёту самого Улюкаева и его матери — Раисы Васильевны. У неё счёт в ВТБ24, у Улюкаева — в Сбербанке.

12:26 Адвокаты и прокуроры стоят порознь в коридоре. Ждут окончания перерыва.

12:31 Судебное заседание продолжается. Том 20.

12:33 Зачитывает прокурор Непорожный. Диски с выписками по счетам и картам Улюкаева… с 2011 по 2012 год. Счёт в Сбербанке закрыт в 2013 году.

12:37 На счёте Улюкаева был остаток более 1 млн рублей. Также упомянуты данные об аренде индивидуального сейфа.

12:38 По счёту ВТБ данные по выписке с 2003 по 2013 год. Филипчук взялся за том 21.

12:40 В томе 21 — документы, связанные с открытием Улюкаевым банковских счетов.

12:44 Заявления, копии паспорта и пр. Просто перечисляет документы и копии о заключении, расторжении договоров по вкладам. Филипчук листает новый том достаточно быстро. Том закончился.

12:44 Том 22 — продолжение приложений сопроводительному письму банку ВТБ. Снова о банковских вкладах. Эти тома внушают надежду на скорое завершение письменной части.

12:48 Информации о сумме средств на счетах, о которых идёт речь, нет. Называются копии паспорта, доверенности, копии приходных кассовых ордеров — и так помногу раз одно и то же.

12:48 После счетов идут карты: анкеты на заявление о получении международной банковской карты и все сопутствующие документы… И снова никаких данных о движении самих средств.

12:54 Перечисляют справки о доходах. Выглядит это совершенно бессмысленно и бессодержательно. То есть известно лишь об остатке на счёте более чем 1 млн рублей после закрытия счёта в 2013 году в Сбербанке. Не густо… [[[picture5]]]

12:55 Филипчук деловито констатирует наличие целой череды справок о доходах за разными датами. Непорожный берётся за 23-й том.

13:01 В отсутствие сумм одно радует в данном процессе: тома идут гораздо быстрее. Содержание всё то же — бесконечные справки о доходах, теперь его родственников, его родителей. Интересно, они решили с томами всеми сегодня расправиться? Хорошо это или плохо… Кстати говоря, в зал на вторую часть заседания вернулись уже не все журналисты.

13:02 Справки о доходахжены, детей и родителей Улюкаева были за период с 2004 по 2016 год. Непорожный закончил с томом. Предлагают на этом сегодня закончить. 5 октября в 10:30 — будет следующее заседание. Осмотр земельных участков производил следователь Лукашов — фотографии есть в деле, по крайней мере, некоторых из участков. Прокурор почему-то не окончил мысль… прервался и предложил потом продолжить.

13:06 Адвокат Квеидзе сообщила СМИ, что перечислили в том числе объекты, которые уже не принадлежат Улюкаеву. При этом она не знает, сколько собственности у Улюкаевых. И, говорит, для дела это совершенно неважно. С 2001 года всё имущество перечислили: и то, что уже продано, и то, что ещё нет. А что осталось, а что продано — непонятно. Прокуроры перечислили всё скупо и лаконично.