Новосибирск, 3 октября, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Работы по первому этапу реконструкции Михайловской набережной в Новосибирске должны завершиться 15 октября 2017 года — таковы планы городских властей, сообщает корреспондент ИА REGNUM, который накануне побывал на готовящейся к сдаче набережной.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная в Новосибирске

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Однако, как выяснилось, впервые вопрос о том, что с набережной нужно что-то делать был поднят ещё в сентябре 2013 года, об этом ИА REGNUM рассказал председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» РостиславАнтонов.

«Был организован круглый стол с участием депутатов, общественников и чиновников мэрии Новосибирска. И то, что мы дожили до её реконструкции меня, безусловно, радует. Но станет ли она после этого местом притяжения для жителей города и его гостей зависит не только от того, какой она станет после реконструкции, но и какие усилия приложат к этому власти города. Оценки проекта пока давать не буду, дождусь его воплощения в жизнь. А там поймём, стоят ли потраченные средства полученного результата. Но одно не вызывает сомнения — нужно стремиться, чтобы речной фасад Новосибирска был достоин статуса третьего города страны», — считает общественный активист.

Отметим, что в августе 2013 года тогда ещё мэр Новосибирска Владимир Городецкий (ныне Владимир Городецкий является губернатором Новосибирской области — прим. ИА REGNUM ) заявил, что в городе планируется построить ещё пять новых набережных. Три из них должны были появиться на правом берегу: одна неподалеку от завода «Инструментальный», вторая — в районе клиники Мешалкина, третья — у Владимировского спуска. Две — на левобережье.

Реконструкция набережной реки Оби (позже она стала Михайловской набережной — прим. ИА REGNUM ) обсуждалась давно, проект был утверждён Градостроительным советом еще в 2009 году.

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Но первый этап масштабной реконструкции Михайловской набережной начался только в конце июля 2017 года и на его реализацию в текущем году Новосибирск получил 140 млн рублей из федерального бюджета. Муниципальные власти планируют открыть набережную после первого этапа реконструкции 15 октября 2017 года. Всего же для благоустройства набережной необходимо более 300 млн рублей. Власти планируют и дальше участвовать в федеральной программе, а также постараться привлечь инвесторов.