Москва, 3 октября, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Спиннеры, не оказывающие отрицательного влияния на психику детей, могут быть опасны из-за мелких деталей. Об этом сообщили РИА «Новости» в Роспотребнадзоре по итогам экспертизы игрушки.

Robert Couse-Baker Спиннер

«Игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что спиннеры маленьким детям следует давать с осторожностью, поскольку они могут травмироваться деталями игрушки в случае ее поломки.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении Роспотребнадзора изучить влияние спиннеров на здоровье и психику детей стало известно 18 июля. Отмечалось, что к работе будут привлечены научно-исследовательские организации, работающие в области охраны здоровья детей и подростков.

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