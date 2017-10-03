Лос-Анджелес, США, 3 октября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. МИД России выразил протест американским властям в связи с захватом дипломатических объектов в Сан-Франциско, соответствующее заявление опубликовано 2 октября на сайте ведомства.

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«Несмотря на предупреждения, власти США не вняли голосу разума и не отказались от своих противоправных намерений. Сегодня ими полностью захвачены все помещения Генерального консульства России», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркивают, что американские спецслужбы продолжают хозяйничать в жилой части здания, в служебной зоне и в отдельной резиденции генконсула.

Удержание пяти объектов, являющихся собственностью России, и действия сотрудников американских спецслужб свидетельствуют о том, что Вашингтон беспринципно нарушает норму международного права.

В МИД подчеркивают, российская сторона не давала властям США согласия на снятие иммунитета с объектов.

«Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они — захватчики. Их действия — беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол», — говорится в сообщении.

Действия спецслужб в МИД назвали враждебной акцией, которая подводит Россию к ответной реакции. Учитывая, что в дипломатии всегда существует принцип взаимности, американцы согласились на аналогичный подход к дипобъектам США, находящимся в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Госдеп США потребовал от России в двухдневный срок закрыть своё генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Сотрудники этих учреждений были лишены дипломатической неприкосновенности, в зданиях были проведены обыски спецслужбами США.

В МИД России назвали действия Вашингтона «рейдерским захватом» российской дипломатической собственности. Президент Владимир Путин распорядился подготовить обращение в американский суд в связи с закрытием российских консульских учреждений.