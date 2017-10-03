Вашингтон, 3 октября, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Власти США готовят обращение к Кубе о сокращении числа сотрудников ее посольства в Вашингтоне на 60%. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

Источники агентства утверждают, что 3 октября Госдепартамент США сделает официальное заявление об отзыве кубинских дипломатов. Ранее Вашингтон принял решение о сокращении числа своих дипломатов в Гаване, теперь же численность сотрудников посольств в обеих столицах будет уравнена.

На Кубе остались лишь те сотрудники американской дипмиссии, которые ответственны за ключевые функции. Отмечается также, что при согласии Гаваны принять своих дипломатов обратно официально отозваны они не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа между Кубой и США разгорелся дипломатический скандал — американская сторона заявила о том, что как минимум 16 ее дипломатов могли испытать на Острове свободы воздействие неких акустических приборов, что нанесло вред их здоровью. В связи с этим Госдепартамент решил отозвать из Гаваны 60% дипломатов.

Читайте подробнее: «Акустический скандал»: Госдеп США сообщил подробности о пострадавших

Кубинские власти сочли такой шаг поспешным. Глава отдела США в МИД Кубы Хосефина Видаль заявила, что решение Вашингтона чревато ущербом и для двусторонних связей между Кубой и США, и для сотрудничества в вопросах, представляющих интерес для обоих государств.

Власти Канады 29 сентября заявили о том, что брать пример с США не будут и сокращать свой дипломатический персонал на Кубе не намерены, хотя сотрудники посольства Канады и члены их семей также пострадали в Гаване от «акустических атак».

Читайте также: США сокращают своё посольство на Кубе из-за «акустического» скандала