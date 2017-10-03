Москва, 3 октября, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Складывается впечатление, что биткойн справился со своими неприятностями и готов вернуть потерянные позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По состоянию на второе октября цена криптовалюты находится вблизи $4500 за монету, а капитализация равна 74 млрд долларов (при общей капитализации рынка в 150 млрд долларов).

Биткоин

«30 сентября, согласно распоряжению правительства Китая, свою работу остановило большинство китайских бирж, однако, две крупнейшие площадки приняли решение продолжить работу, отказавшись при этом от работы с юанем. Игроки из Поднебесной массово осваивают японский рынок: Агентство финансовых услуг Японии (FSA) уже успело выдать лицензии 11 криптовалютным биржам», — сказал эксперт.

Доля торгов в иене в данный момент достигает 54%, тогда как американская и китайские валюты составляют лишь 25% и 3%, соответственно. Ожидается, что в течение нескольких недель китайские игроки окончательно «осядут» в новом доме, и торги биткоином вернутся в привычное русло.

«Неприятной новостью стал отказ двух инвестиционных компаний, Grayscale Investments и VanEck, открывать ETF (биржевые фонды), основанные на биткоине. Решение было принято из-за неопределенной позиции американского регулятора, планирующего игнорировать заявки от фондов до фактического появления производных инструментов, которыми они собираются оперировать», — пояснил Мащенко.

Тем не менее один из самых крупных участников индустрии ProShres Capital Management 27 сентября изъявил желание открыть в скором времени сразу два биткоин-фонда и разместить их акции при цене $25 на бирже NYSE ARCA; соответствующее обращение было отправлено в SEC. Подобный интерес профессиональных участников «традиционного» рынка повышает доверие к криптовалютам и увеличивает число новых клиентов, готовых добавить актив себе в портфель, отметил он.

«Биткойн может пережить очередное разделение. Только улеглись страсти вокруг хардфорка Bitcoin Cash, как глава гонконгской майнинг фирмы заявил о желании создать 25 октября новую валюту на основе биткоина — Bitcoin Gold. Технических подробностей на данный момент крайне мало, но цель проекта уже известна: планируется значительно упростить добычу монет и сделать ее доступной для всех желающих, при этом влияние крупных игроков должно существенно снизиться», — полагает Мащенко.

Трудно прогнозировать, как поведут себя котировки и будет ли сам хардфорк, однако, как известно, биткойн активно растет во время крупных инфоповодов, притягивающих внимание прессы, и если хайп вокруг BTC GOLD будет таким же, как и BTC Cash, то ожидается интересное движение.

«В данный момент криптовалюта вплотную подобралась к отметке $4500 за монету, и в случае его пробития, что выглядит крайне вероятным в краткосрочной перспективе, в отсутствие «неприятных сюрпризов» отправится дальше к уровням $4700 и $4900», — считает эксперт.

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